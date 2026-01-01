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Hunter Valley, Australia

Hunter Valley Reisen vom Spezialisten

Hotels und Resorts

1830 wurden im Hunter Valley, zweieinhalb Fahrstunden nördlich von Sydney, die ersten Weinreben gepflanzt. Das älteste Weingebiet gehört in die australische Spitzenliga, zu der vermutlich noch das Barossa Valley in Südaustralien sowie Margaret River in Westaustralien gehören. Mehr als 150 Kellereien produzieren eine grosse Auswahl an Qualitäts- und Tafelweinen, die auch im Exportgeschäft begehrt sind. Viele Produzenten führen sogenannte ‘Cellar Door’, offene Weinkeller. Reisende, die beispielsweise mit einem Mietauto oder auf einer geführten Rundreise durch die Region des Hunter Valley tingeln, können auf diesen Gütern Weine verkosten und kaufen.

In grösseren Orten wie Pokolbin, Cessnock oder Kurri-Kurri gibt es zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten, die von komfortablen Bed and Breakfasts über Golf-Hotels zu einfacheren Motels reichen. Wir beraten Sie gerne zu den bestehenden Möglichkeiten.

Chateau Elan at The VintageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 79.– / pro Person
Hunter Valley
Umgeben von Weinbergen und verschlungenen Weinpfaden liegt das Chateau Elan at The Vintage nur zwei Autostunden...
Spicers Vineyards EstateHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Pokolbin - Hunter Valley
Das Spicers Vineyards Estate liegt inmitten des Hunter Valleys, rund 10 Fahrminuten vom Hauptort Pokolbin entfernt....

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