Das Resort verfügt über einen Pool, einen Spa, einen Tennisplatz, kostenloses Wifi und einen Fitnessbereich. Das «Other Side of the Moon» bietet moderne australische Küche mit mediterranem Flair und die «The Lounge Bar» schenkt lokale Weine aus Margaret River aus.

Das Pullman Resort Bunker Bay bietet 150, im Bungalowstil konzipierte, Studios und Villen mit einem bis drei Schlafzimmer. Alle verfügen über eine private Terrasse, eine Klimaanlage, eine Badewanne sowie eine separate Regendusche und eine Kochmöglichkeit mit Mikrowelle und Geschirrspüler. Die Studio Villen haben Garten oder Seeblick und die Villen verfügen nebst einem separaten Wohnbereich auch über eine Waschmaschine und Trockner.