Die Unterkunft liegt inmitten von Port Douglas, in Gehdistanz zur Macrossan Street mit zahlreichen Restaurants und nur 350 Meter vom Four Mile Beach.

Das Hotel verfügt über einen beheizten Lagunenpool im tropischen Garten, einen Whirlpool, eine Barbecue-Ecke, Waschmöglichkeiten, eine kostenlose Parkgarage und kostenloses Wifi.

Die Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über einen Balkon/Terrasse, einen Kühlschrank, eine Klimaanlage, einen Deckenventilator, einen TV und eine Kochmöglichkeit. Die Studios und Apartments blicken entweder auf den Garten/Strasse, den Pool oder haben direkten Zugang zum Pool.