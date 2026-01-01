Im Peninsula Hotel geniessen Sie die Annehmlichkeiten eines Apartments aber verzichten nicht auf den Komfort und Service eines Hotels. Alle Kategorien verfügen über eine Sitzecke, Strandstühle, einen Sonnenschirm, eine Klimaanlage, einen TV, eine Kochmöglichkeit, eine Badewanne für zwei Personen, einen Balkon/Terrasse. Die Poolview-Suiten blicken über den Innenhof auf den regenwaldbedeckten Flagstaff Hill. In den Oceanview Suiten wachen Sie mit der aufgehenden Sonne auf, die auf dem Korallenmeer und der natürlichen, weitläufigen Küstenlinie von Four Mile Beach schimmert.

Vom Boden bis zur Decke reichende Schiebetüren öffnen sich zum privaten Balkon welcher vom Wohn-/Essbereich aus erreichbar ist. Die luxuriösen Coral Spa Suiten sind perfekt für Romantiker, die sich zurückziehen möchten. Lassen Sie sich in den wunderschönen 90 m² grossen Peninsula Suite verwöhnen und geniessen Sie vom umlaufenden Balkon einen herrlichen Blick auf den Four Mile Beach, das Korallenmeer und die Daintree Ranges.