Peninsula Boutique Hotel
Port Douglas
Beschreibung
Einleitung
Port Douglas Peninsula Boutique Hotel, wo tropischer Luxus auf Sie wartet. Das Hotel bietet ein Adults Only Hotelerlebnis, im Boutique-Stil und in unvergleichlicher Strandlage mit Blick auf den Four Mile Beach und das Meer.
Lage
Die Unterkunft liegt nur 40 Meter vom schönen 40 Mile Beach und 2 Gehminuten vom Herzen von Port Douglas mit seinen Boutiquen, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt. Port Douglas ist ein idealer Ausgangsord um die umliegenden Nationalparks, wie der Daintree Nationalpark aber auch die Mossman Gorge sowie das Naturwunder Great Barrier Reef zu besuchen.
Angebot
Mit einer atemberaubenden Aussicht auf den unberührten Four Mile Beach können Sie im Hi Tide Café, Bar und Restaurant aus regionalen Speisen wählen. Geniessen Sie Zeit am Pool und am Whirlpool im Stil einer Oase und entspannen Sie sich bei einem leckeren tropischen Cocktail. Zudem verfügt das Hotel über Waschmöglichkeiten, kostenloses Wifi, kostenlose Fahrräder und kostenlose Parkplätze. Das kontinentale Frühstücksbuffet wird am Pool serviert.
Zimmer
Im Peninsula Hotel geniessen Sie die Annehmlichkeiten eines Apartments aber verzichten nicht auf den Komfort und Service eines Hotels. Alle Kategorien verfügen über eine Sitzecke, Strandstühle, einen Sonnenschirm, eine Klimaanlage, einen TV, eine Kochmöglichkeit, eine Badewanne für zwei Personen, einen Balkon/Terrasse. Die Poolview-Suiten blicken über den Innenhof auf den regenwaldbedeckten Flagstaff Hill. In den Oceanview Suiten wachen Sie mit der aufgehenden Sonne auf, die auf dem Korallenmeer und der natürlichen, weitläufigen Küstenlinie von Four Mile Beach schimmert.
Vom Boden bis zur Decke reichende Schiebetüren öffnen sich zum privaten Balkon welcher vom Wohn-/Essbereich aus erreichbar ist. Die luxuriösen Coral Spa Suiten sind perfekt für Romantiker, die sich zurückziehen möchten. Lassen Sie sich in den wunderschönen 90 m² grossen Peninsula Suite verwöhnen und geniessen Sie vom umlaufenden Balkon einen herrlichen Blick auf den Four Mile Beach, das Korallenmeer und die Daintree Ranges.
ab CHF 150.– / pro Person
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