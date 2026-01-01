Thala Beach Nature Reserve
Port Douglas
Beschreibung
Einleitung
Das Thala Beach Nature Reserve ist ein luxuriöses Öko- und Wildnis-Reservat mit 58 Hektar einheimischen Waldes, das an den abgelegenen Oak Beach angrenzt. Die Boutique-Holzbungalows sind auf Stelzen hoch im Walddach gebaut und bieten einen privaten Zugang zur Natur.
Lage
Die Lodge befindet sich nur 40 km von Cairns und rund 20 km von Port Douglas entfernt auf einer 145 Hektar grossen, privaten Landzunge und eignet sich gut als Basis für Ausflüge in den Daintree-Nationalpark. Die Lodge ist umgeben von ursprünglicher Regenwaldvegetation mit abwechslungsreicher Flora und Fauna.
Angebot
Das «Ospreys» Restaurant ist bekannt für seine moderne, australische Küche und liegt idyllisch über den Klippen mit einer fantastischen Aussicht auf das Meer, die umliegende Küste und den Wald. Den Gästen stehen zwei malerische Fels-pools zur Verfügung. Der zwei Kilometer lange, private Sandstrand lädt zu Spaziergängen ein. Die Lodge verfügt zudem über eine Boutique, eine Lounge und ein Massage-Studio. Ein 18 Loch-Golfplatz befindet sich in der Nähe. Die sachkundigen Ranger und Guides zeigen den Gästen die vielen Geheimnisse der Tier- und Pflanzenwelt. Einige Aktiväten wie Sternenbeobachten, Naturwanderungen, Vogelbeobachtungen und eine Kokosnuss-Tour sind je nach Tagesprogramm im Preis inbegriffen.
Zimmer
Die Boutique-Holzbungalows auf Stelzen fügen sich harmonisch in die Natur ein und wurden liebevoll mit allen üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet. Alle Bungalows verfügen über einen eigenen Balkon und bieten entweder Meerblick oder Blick auf die bewaldeten Berge. Die Jungle Walk Bungalows befinden sich im hinteren Teil, schön eingebettet in den Regenwald. Die Eucalypt Bungalows liegen an einem Hügel, inmitten eines Eukalyptus-Waldes. Die Coral Sea Bungalows sind ebenfalls im Regenwald eingebettet, bieten jedoch, aufgrund der höheren Lage, beste Meersicht.
Die Birdwing Suite, mit einer umlaufenden Terrasse, liegt hoch oben in den Baumkronen und bietet einen herrlichen Blick über das Blätterdach. Die Sandpiper Suite verspricht mit ihrem atemberaubenden Ausblick auf das Meer und eine Gruppe von vorgelagerten kleinen Inseln das ultimative Erlebnis in punkto Privatsphäre und Romantik. Für Familien eignet sich die Kingfisher Suite mit zwei Schlafzimmern und einer Kochmöglichkeit.
ab CHF 174.– / pro Person
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