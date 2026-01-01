Die Boutique-Holzbungalows auf Stelzen fügen sich harmonisch in die Natur ein und wurden liebevoll mit allen üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet. Alle Bungalows verfügen über einen eigenen Balkon und bieten entweder Meerblick oder Blick auf die bewaldeten Berge. Die Jungle Walk Bungalows befinden sich im hinteren Teil, schön eingebettet in den Regenwald. Die Eucalypt Bungalows liegen an einem Hügel, inmitten eines Eukalyptus-Waldes. Die Coral Sea Bungalows sind ebenfalls im Regenwald eingebettet, bieten jedoch, aufgrund der höheren Lage, beste Meersicht.

Die Birdwing Suite, mit einer umlaufenden Terrasse, liegt hoch oben in den Baumkronen und bietet einen herrlichen Blick über das Blätterdach. Die Sandpiper Suite verspricht mit ihrem atemberaubenden Ausblick auf das Meer und eine Gruppe von vorgelagerten kleinen Inseln das ultimative Erlebnis in punkto Privatsphäre und Romantik. Für Familien eignet sich die Kingfisher Suite mit zwei Schlafzimmern und einer Kochmöglichkeit.