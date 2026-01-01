Dieses komfortable Resort liegt im Herzen von Port Douglas, an der lebhaften Macrossan Street und nur wenige Gehminuten vom berühmten Four Mile Beach entfernt.

Das Hotel bietet zwei beheizte Pools, einen Spa, Waschmöglichkeiten, eine Tiefgarage mit Parkplätzen sowie kostenloses Wifi.

Das Resort bietet 40 klimatisierte Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmer im mediterranen Stil. Sie verfügen alle über eine Klimaanlage, eine Deckenventilator, einen möblierten Balkon, eine Kochmöglichkeit und einen TV. Die Apartments mit zwei Schlafzimmer verfügen über zwei Badezimmer und zwei Balkone.