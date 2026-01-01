MK Premier Boutique Hotel
Hanoi
Beschreibung
Einleitung
Natürlich können Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag im kleinen Spa verwöhnen lassen oder sich im Fitness aktiv betätigen.
Lage
Ideal gelegen, im Herzen der historischen Altstadt Hanois. In unmittelbarer Nähe des Bach Ma Tempels.
Angebot
Hübsches Restaurant & Bar auf dem Dachgeschoss sowie ein weiteres Restaurant mit lokaler und internationaler Küche. Der berühmte, vietnamesische Kaffee wird Ihnen im «MK Café» in gemütlicher Athmosphäre serviert.
Zimmer
Die 52 Zimmer sind sehr freundlich eingerichtet und ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar/Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe City View (26): 30 m² grosse Zimmer mit grosser Fensterfront mit Blick auf die Altstadt.
Premier Balcony (7): 40 m² grosse, komfortable Zimmer mit kleinem Balkon.
Deluxe City View (26): 30 m² grosse Zimmer mit grosser Fensterfront mit Blick auf die Altstadt.
Premier Balcony (7): 40 m² grosse, komfortable Zimmer mit kleinem Balkon.
ab CHF 45.– / pro Person
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