Beschreibung

Einleitung Natürlich können Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag im kleinen Spa verwöhnen lassen oder sich im Fitness aktiv betätigen.

Lage Ideal gelegen, im Herzen der historischen Altstadt Hanois. In unmittelbarer Nähe des Bach Ma Tempels.

Angebot Hübsches Restaurant & Bar auf dem Dach­geschoss sowie ein weiteres Restaurant mit lokaler und internationaler Küche. Der berühmte, vietnamesische Kaffee wird Ihnen im «MK Café» in gemütlicher Athmosphäre serviert.