InterContinental Hanoi Westlake
Hanoi
Beschreibung
Einleitung
Grosses, offenes Schwimmbad mit separatem Kinderbereich, gut ausgestattetes Fitnesscenter sowie schönes Spa mit Sauna, Dampfbad und einem grossen Angebot an Massangen und Spa Anwendungen.
Lage
Das Hotel ist romantisch am Ufer des Westsees gelegen, etwa 40 Minuten vom Noi Bai Flughafen entfernt, und befindet sich neben der 800 Jahre alten «Golden Lotus Pagode». In knapp 10 Minuten Autofahrt erreicht man den historischen Kern Hanois. Zahlreiche Ausflugsziele sind zu Fuss erreichbar.
Angebot
Im modernen, in zeitgenössischem Stil eingerichteten «Saigon Restaurant» mit offener Showküche werden Ihnen lokale, vietnamesische Speisen angeboten. Im Restaurant «Milan» werden Pizzen aus dem Holzofen und weitere italienische Spezialitäten serviert. Eine moderne französische Brasserie, über dem Westsee gelegen sowie zwei gemütliche Lounges und die «Sunset Bar», welche spektakulär auf einer eigenen Insel liegt, runden das kulinarische Angebot ab.
Zimmer
Die 318 luxuriös eingerichteten und grosszügigen Zimmer und Suiten sind stilvoll mit modernen vietnamesischen Elementen eingerichtet und verfügen alle über einen grossen Balkon mit Sicht auf den Westlake, die Stadt oder den Swimmingpool. Die Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, Internetzugang (gegen Gebühr), Fernseher, Safe, Minibar, Kaffeemaschine, Föhn sowie ein grosses Bad mit Badewanne und separater Dusche.
Classic City View (66): 43 m2 gross (inkl. Balkon) im Hauptgebäude mit schöner Aussicht auf die Stadt.
Classic Overwater Lake View (60): Diese Zimmer weisen dieselbe Einrichtung und Grösse aus, befinden sich aber auf den Insel-Pavillons mit fantastischer Sicht auf den See.
Classic City View (66): 43 m2 gross (inkl. Balkon) im Hauptgebäude mit schöner Aussicht auf die Stadt.
Classic Overwater Lake View (60): Diese Zimmer weisen dieselbe Einrichtung und Grösse aus, befinden sich aber auf den Insel-Pavillons mit fantastischer Sicht auf den See.
ab CHF 91.– / pro Person
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