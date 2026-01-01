Beschreibung

Einleitung Grosses, offenes Schwimm­bad mit separatem Kinderbereich, gut ausgestattetes Fitnesscenter sowie schönes Spa mit Sauna, Dampfbad und einem grossen Angebot an Massangen und Spa An­wendungen.

Lage Das Hotel ist romantisch am Ufer des Westsees gelegen, etwa 40 Minuten vom Noi Bai Flughafen entfernt, und befindet sich ne­ben der 800 Jahre alten «Golden Lotus Pagode». In knapp 10 Minuten Autofahrt err­eicht man den historischen Kern Hanois. Zahl­reiche Ausflugsziele sind zu Fuss erreichbar.

Angebot Im modernen, in zeitgenössischem Stil eingerichteten «Saigon Res­tau­rant» mit offener Showküche werden Ihnen lokale, vietnamesische Speisen angeboten. Im Restaurant «Milan» werden Piz­zen aus dem Holzofen und weitere italienische Spe­zia­litäten serviert. Eine moderne französische Brasserie, über dem Westsee gelegen sowie zwei gemütliche Lounges und die «Sun­set Bar», welche spektakulär auf einer eigenen Insel liegt, runden das kulinarische Angebot ab.