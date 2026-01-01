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InterContinental Hanoi Westlake

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Hanoi

Internationales Luxus­hotel mit profes­sionellem Service und einer sehr romantischen Lage.

Beschreibung

Einleitung
Grosses, offenes Schwimm­bad mit separatem Kinderbereich, gut ausgestattetes Fitnesscenter sowie schönes Spa mit Sauna, Dampfbad und einem grossen Angebot an Massangen und Spa An­wendungen.
Lage
Das Hotel ist romantisch am Ufer des Westsees gelegen, etwa 40 Minuten vom Noi Bai Flughafen entfernt, und befindet sich ne­ben der 800 Jahre alten «Golden Lotus Pagode». In knapp 10 Minuten Autofahrt err­eicht man den historischen Kern Hanois. Zahl­reiche Ausflugsziele sind zu Fuss erreichbar.
Angebot
Im modernen, in zeitgenössischem Stil eingerichteten «Saigon Res­tau­rant» mit offener Showküche werden Ihnen lokale, vietnamesische Speisen angeboten. Im Restaurant «Milan» werden Piz­zen aus dem Holzofen und weitere italienische Spe­zia­litäten serviert. Eine moderne französische Brasserie, über dem Westsee gelegen sowie zwei gemütliche Lounges und die «Sun­set Bar», welche spektakulär auf einer eigenen Insel liegt, runden das kulinarische Angebot ab.
Zimmer
Die 318 luxuriös ein­gerichteten und grosszügigen Zimmer und Suiten sind stilvoll mit modernen vietnamesischen Elementen eingerichtet und verfügen alle über einen grossen Balkon mit Sicht auf den West­lake, die Stadt oder den Swimmingpool. Die Zim­mer verfügen über Klimaanlage, Telefon, Internetzugang (gegen Gebühr), Fernseher, Safe, Minibar, Kaffee­maschine, Föhn so­wie ein grosses Bad mit Badewanne und separater Dusche.
Classic City View (66): 43 m2 gross (inkl. Balkon) im Haupt­­gebäude mit schöner Aussicht auf die Stadt.
Classic Overwater Lake View (60): Diese Zimmer weisen dieselbe Einrichtung und Grösse aus, befinden sich aber auf den Insel-Pavillons mit fantastischer Sicht auf den See.
ab CHF 91.– / pro Person

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