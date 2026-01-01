Beschreibung

Einleitung Indoor-Swimmingpool, Sauna, Dampfbad, Fitnesscenter und ein Spa mit Behandlungen, die sich an den Mondphasen orientieren. Es werden ausserdem diverse kreative und kulinarische Workshops angeboten, auch für die kleinen Gäste.

Lage Tolle Lage mitten im Stadtzentrum, nur wenige Schritte vom Opernhaus, der Altstadt und dem hübschen Hoan Kiem See gelegen. Restaurants und Geschäfte sind in der Nähe. Den Flughafen erreicht man in ca. 45 Fahrminuten.

Angebot Im prunkvollen «Backstage» Restaurant werden nordvietnamesische Gerichte mit modernen Akzenten inszeniert. Das geschlossene Rooftop Restaurant und Bar «The Hudsons Rooms» erinnert an das New York der 1920er Jahre mit opulenten klassischen Gerichten, sowie Austern- und Kaviarspezialitäten und feinsten Whiskeys und Drinks. Ein Haus der Sinne ist das «Koki», wo Sie japanische Kochkunst auf höchstem Niveau erleben. Lassen sie den Tag in der «Diva’s Lounge» ausklingen, wo Sie mit kunstvollen Cocktails auf einflussreiche Künstlerinnen anstossen.