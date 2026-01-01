Capella Hanoi
Hanoi
Beschreibung
Einleitung
Indoor-Swimmingpool, Sauna, Dampfbad, Fitnesscenter und ein Spa mit Behandlungen, die sich an den Mondphasen orientieren. Es werden ausserdem diverse kreative und kulinarische Workshops angeboten, auch für die kleinen Gäste.
Lage
Tolle Lage mitten im Stadtzentrum, nur wenige Schritte vom Opernhaus, der Altstadt und dem hübschen Hoan Kiem See gelegen. Restaurants und Geschäfte sind in der Nähe. Den Flughafen erreicht man in ca. 45 Fahrminuten.
Angebot
Im prunkvollen «Backstage» Restaurant werden nordvietnamesische Gerichte mit modernen Akzenten inszeniert. Das geschlossene Rooftop Restaurant und Bar «The Hudsons Rooms» erinnert an das New York der 1920er Jahre mit opulenten klassischen Gerichten, sowie Austern- und Kaviarspezialitäten und feinsten Whiskeys und Drinks. Ein Haus der Sinne ist das «Koki», wo Sie japanische Kochkunst auf höchstem Niveau erleben. Lassen sie den Tag in der «Diva’s Lounge» ausklingen, wo Sie mit kunstvollen Cocktails auf einflussreiche Künstlerinnen anstossen.
Zimmer
Insgesamt 47 Zimmer und Suiten individuell designt mit kunstvoller, aufwendiger Einrichtung, mit Art Deco Elementen und vietnamesischen Einflüssen. Komfortabel ausgestattet mit allen modernen Annehmlichkeiten wie Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, mobile Lautsprecher, Minibar, massgeschneidertes Cocktailprogramm, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Ausserdem verfügen alle Zimmer über einen französischen Balkon und ein schimmerndes Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Premier (15): 35 m² schöne, grosse Zimmer mit Sicht auf das Viertel und den Innenhof.
Junior Suite (4): 59 m² grosse Suiten mit separatem Schlaf- und Wohnbereich und schöne Sicht ins Grüne und Richtung Hoan Kiem See.
Premier Suite (4): Mit 67 m² noch etwas grosszügiger.
Deluxe Suite (16): Grosszügige Wohn-, Ess- und Schlafbereiche auf 71 m² und Blick ebenfalls ins Grüne und Richtung See.
Premier (15): 35 m² schöne, grosse Zimmer mit Sicht auf das Viertel und den Innenhof.
Junior Suite (4): 59 m² grosse Suiten mit separatem Schlaf- und Wohnbereich und schöne Sicht ins Grüne und Richtung Hoan Kiem See.
Premier Suite (4): Mit 67 m² noch etwas grosszügiger.
Deluxe Suite (16): Grosszügige Wohn-, Ess- und Schlafbereiche auf 71 m² und Blick ebenfalls ins Grüne und Richtung See.
ab CHF 285.– / pro Person
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