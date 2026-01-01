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Sofitel Legend Metropole

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Hanoi

Die perfekte Lage, die Res­taurants und der Charme vergangener Tage werden Sie begeistern. Der Aufpreis vom Luxury Room zum Grand Luxury Room lohnt sich auf jeden Fall.

Beschreibung

Einleitung
Fitness, Sau­­­­na, Whirlpool, Dampf­bad und Swim­ming­pool. Im «Le Spa» kön­nen Sie sich nach ei­­nem span­nenden Besichti­gungstag entspannen.
Lage
Mitten im Stadtzentrum gelegen. Das Opernhaus, Restaurants und Geschäfte sind in der Nähe. Den Flughafen erreicht man in ca. 45 Fahrminuten.
Angebot
Das elegante «Spices Gar­den» Restau­rant bietet hervorragende asiatische und viet­namesi­sche Küche. Das «Le Beaulieu» Restaurant ist stadtbekannt für delikate französische Küche. Im Hotel befindet sich das «La Ter­rasse du Metropole» mit dem Charme eines typischen französischen Strass­en­cafés. Im «Le Club» wird «After­noon Tea» im stilvollen Ambiente serviert und im «Ange­lina Restaurant & Lounge» italienische Küche. Am Swimmingpool befindet sich die «Bam­boo Bar».
Zimmer

Das Hotel verfügt über 364 Zimmer und Suiten. Diese befinden sich im historischen «Heritage Wing», dem ursprünglichen Gebäude, sowie im «Opera Wing», einem neueren Hotel­­­flügel. Alle Zimmer sind sehr komfortabel eingerichtet und ausgestattet mit Kli­ma­an­lage, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Fern­­seher, DVD-Player, Mini­bar, Kaffee-/Tee­­kocher, Safe, Föhn sowie einem Bad mit sepa­­rater Dusche.
Premium (163): 32 m² gross, im neueren «Opera Wing» gelegen und im neo-klassischen Stil eingerichtet.
Luxury (60): 32 m² grosse, neu renovierte Zimmer, im «Heritage Wing».

Die Einrichtung widerspiegelt eine charmante Kombination von französischem Kolonialstil und vietnamesischen Akzenten.
Grand Luxury (46): identisch wie die Luxury Zimmer, mit 37m² jedoch etwas geräumiger. Zusätzlich geniessen Sie bei dieser Kategorie vom kostenlosen Butler Service und weiteren Annehmlichkeiten.

ab CHF 192.– / pro Person

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