Das Hotel verfügt über 364 Zimmer und Suiten. Diese befinden sich im historischen «Heritage Wing», dem ursprünglichen Gebäude, sowie im «Opera Wing», einem neueren Hotel­­­flügel. Alle Zimmer sind sehr komfortabel eingerichtet und ausgestattet mit Kli­ma­an­lage, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Fern­­seher, DVD-Player, Mini­bar, Kaffee-/Tee­­kocher, Safe, Föhn sowie einem Bad mit sepa­­rater Dusche.

Premium (163): 32 m² gross, im neueren «Opera Wing» gelegen und im neo-klassischen Stil eingerichtet.

Luxury (60): 32 m² grosse, neu renovierte Zimmer, im «Heritage Wing».

Die Einrichtung widerspiegelt eine charmante Kombination von französischem Kolonialstil und vietnamesischen Akzenten.

Grand Luxury (46): identisch wie die Luxury Zimmer, mit 37m² jedoch etwas geräumiger. Zusätzlich geniessen Sie bei dieser Kategorie vom kostenlosen Butler Service und weiteren Annehmlichkeiten.