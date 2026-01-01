Sofitel Legend Metropole
Hanoi
Beschreibung
Einleitung
Fitness, Sauna, Whirlpool, Dampfbad und Swimmingpool. Im «Le Spa» können Sie sich nach einem spannenden Besichtigungstag entspannen.
Lage
Mitten im Stadtzentrum gelegen. Das Opernhaus, Restaurants und Geschäfte sind in der Nähe. Den Flughafen erreicht man in ca. 45 Fahrminuten.
Angebot
Das elegante «Spices Garden» Restaurant bietet hervorragende asiatische und vietnamesische Küche. Das «Le Beaulieu» Restaurant ist stadtbekannt für delikate französische Küche. Im Hotel befindet sich das «La Terrasse du Metropole» mit dem Charme eines typischen französischen Strassencafés. Im «Le Club» wird «Afternoon Tea» im stilvollen Ambiente serviert und im «Angelina Restaurant & Lounge» italienische Küche. Am Swimmingpool befindet sich die «Bamboo Bar».
Zimmer
Das Hotel verfügt über 364 Zimmer und Suiten. Diese befinden sich im historischen «Heritage Wing», dem ursprünglichen Gebäude, sowie im «Opera Wing», einem neueren Hotelflügel. Alle Zimmer sind sehr komfortabel eingerichtet und ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn sowie einem Bad mit separater Dusche.
Die Einrichtung widerspiegelt eine charmante Kombination von französischem Kolonialstil und vietnamesischen Akzenten.
Das Hotel verfügt über 364 Zimmer und Suiten. Diese befinden sich im historischen «Heritage Wing», dem ursprünglichen Gebäude, sowie im «Opera Wing», einem neueren Hotelflügel. Alle Zimmer sind sehr komfortabel eingerichtet und ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, DVD-Player, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn sowie einem Bad mit separater Dusche.
Premium (163): 32 m² gross, im neueren «Opera Wing» gelegen und im neo-klassischen Stil eingerichtet.
Luxury (60): 32 m² grosse, neu renovierte Zimmer, im «Heritage Wing».
Die Einrichtung widerspiegelt eine charmante Kombination von französischem Kolonialstil und vietnamesischen Akzenten.
Grand Luxury (46): identisch wie die Luxury Zimmer, mit 37m² jedoch etwas geräumiger. Zusätzlich geniessen Sie bei dieser Kategorie vom kostenlosen Butler Service und weiteren Annehmlichkeiten.
ab CHF 192.– / pro Person
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