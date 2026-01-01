Zentrale Lage, in einer ruhigen Strasse mit kleinen lokalen Cafés, Shops und Cocktailbars. Klassische Hanoi-Eisenbahnlinie und weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe vom Hotel.

Im Spezialitätenrestaurant «Nabemono» können Sie authentische Sukiyaki und Shabu Shabu Hot Pot mit Wagyu-Rindfleisch geniessen. Gemütlich, aber stilvolle Atmosphäre. Schlürfen Sie abends an der «Parallel Bar» noch einen Cocktail und lassen Sie den Abend ausklingen.

Die 50 hübsch eingerichteten Zimmer sind auf 11 Etagen verteilt und verfügen über eine Klimaanlage, Fernseher, Schreibtisch, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee- und Teezubehör, Safe und Föhn. Badezimmer mit Regendusche.

Trendy Deluxe (18): 22 m² grosse, gemütlich eingerichtete Zimmer

Trendy Suite (15): Mit 25 m² etwas grösser mit Blick auf die Strassen Hanois

Premium Suite (2): Mit 35 m² die grössten Zimmer des Hotels, mit einem kleinen Wohnbereich und einem geräumigen Arbeitstisch

Family Suite (2): Ebenfalls 35 m² grosse Zimmer mit jeweils zwei Doppelbetten, einer kleinen Küche sowie einem Essbereich