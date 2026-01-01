Bespoke Trendy Hotel Hanoi
Hanoi
Beschreibung
Einleitung
Hotel eigener Spa «Be Wellness».
Lage
Zentrale Lage, in einer ruhigen Strasse mit kleinen lokalen Cafés, Shops und Cocktailbars. Klassische Hanoi-Eisenbahnlinie und weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe vom Hotel.
Angebot
Im Spezialitätenrestaurant «Nabemono» können Sie authentische Sukiyaki und Shabu Shabu Hot Pot mit Wagyu-Rindfleisch geniessen. Gemütlich, aber stilvolle Atmosphäre. Schlürfen Sie abends an der «Parallel Bar» noch einen Cocktail und lassen Sie den Abend ausklingen.
Zimmer
Die 50 hübsch eingerichteten Zimmer sind auf 11 Etagen verteilt und verfügen über eine Klimaanlage, Fernseher, Schreibtisch, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee- und Teezubehör, Safe und Föhn. Badezimmer mit Regendusche.
Trendy Deluxe (18): 22 m² grosse, gemütlich eingerichtete Zimmer
Trendy Suite (15): Mit 25 m² etwas grösser mit Blick auf die Strassen Hanois
Premium Suite (2): Mit 35 m² die grössten Zimmer des Hotels, mit einem kleinen Wohnbereich und einem geräumigen Arbeitstisch
Family Suite (2): Ebenfalls 35 m² grosse Zimmer mit jeweils zwei Doppelbetten, einer kleinen Küche sowie einem Essbereich
Trendy Deluxe (18): 22 m² grosse, gemütlich eingerichtete Zimmer
Trendy Suite (15): Mit 25 m² etwas grösser mit Blick auf die Strassen Hanois
Premium Suite (2): Mit 35 m² die grössten Zimmer des Hotels, mit einem kleinen Wohnbereich und einem geräumigen Arbeitstisch
Family Suite (2): Ebenfalls 35 m² grosse Zimmer mit jeweils zwei Doppelbetten, einer kleinen Küche sowie einem Essbereich
ab CHF 38.– / pro Person
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