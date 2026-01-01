Peridot Grand Luxury Boutique Hotel
Hanoi
Beschreibung
Einleitung
Der Infinity‑Pool bietet einen weiten Panoramablick über Hanoi und lädt zum Entspannen ein. Das moderne Fitness ist mit hochwertigen Geräten ausgestattet. Im eleganten «Peridot Spa» erwarten die Gäste vielfältige Anwendungen sowie Sauna, Dampfbad und Jacuzzi.
Lage
Zentral in der historischen Altstadt gelegen, ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungstouren durch Hanoi. Der Hoan Kiem See, der Literaturtempel, zahlreiche Pagoden und das bunte Strassenleben sind bequem zu Fuss erreichbar. Der internationale Flughafen ist in etwa 25 Fahrminuten zu erreichen, der Hauptbahnhof liegt rund 10 Fahrminuten entfernt. In der direkten Umgebung befinden sich zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars.
Angebot
Im stilvollen «1968 Restaurant» werden kreative asiatische Spezialitäten in modernem Ambiente serviert. Das «Olivine Restaurant» auf dem Dach begeistert mit internationaler Küche und eindrucksvoller Aussicht auf die Skyline Hanois. Die Bar «Ignite Sky Bar» ist ein Hotspot über den Dächern der Stadt – mit Signature‑Cocktails, DJ‑Beats und einem atemberaubenden Panoramablick. Die Lobby Lounge bietet ganztägig eine Auswahl an Kaffee‑ und Teespezialitäten sowie Cocktails in entspannter Atmosphäre.
Zimmer
Die 97 Zimmer und Suiten sind in einem modernen, urbanen Stil mit asiatischen Elementen gestaltet und verfügen über ein Badezimmer mit Regendusche oder Badewanne. Alle Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Espresso‑Kaffeemaschine, Föhn und Safe.
Premier Deluxe: 28–32 m² grosse Zimmer mit bodentiefen Fenstern und Stadtblick.
Premier Deluxe: 28–32 m² grosse Zimmer mit bodentiefen Fenstern und Stadtblick.
ab CHF 76.– / pro Person
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