Beschreibung

Einleitung Der Infinity‑Pool bietet einen weiten Panoramablick über Hanoi und lädt zum Entspannen ein. Das moderne Fitness ist mit hochwertigen Geräten ausgestattet. Im eleganten «Peridot Spa» erwarten die Gäste vielfältige Anwendungen sowie Sauna, Dampfbad und Jacuzzi.

Lage Zentral in der historischen Altstadt gelegen, ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungstouren durch Hanoi. Der Hoan Kiem See, der Literaturtempel, zahlreiche Pagoden und das bunte Strassenleben sind bequem zu Fuss erreichbar. Der internationale Flughafen ist in etwa 25 Fahrminuten zu erreichen, der Hauptbahnhof liegt rund 10 Fahrminuten entfernt. In der direkten Umgebung befinden sich zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars.

Angebot Im stilvollen «1968 Restaurant» werden kreative asiatische Spezialitäten in modernem Ambiente serviert. Das «Olivine Restaurant» auf dem Dach begeistert mit internationaler Küche und eindrucksvoller Aussicht auf die Skyline Hanois. Die Bar «Ignite Sky Bar» ist ein Hotspot über den Dächern der Stadt – mit Signature‑Cocktails, DJ‑Beats und einem atemberaubenden Panoramablick. Die Lobby Lounge bietet ganztägig eine Auswahl an Kaffee‑ und Teespezialitäten sowie Cocktails in entspannter Atmosphäre.