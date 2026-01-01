La Siesta Premium Hang Be
Hanoi
Beschreibung
Einleitung
Gutes Spa mit Massage- und Wellnessangebot.
Lage
Ideale Lage in Hanois Altstadt. Der malerische Hoan Kiem See ist nur 5 Gehminuten entfernt, ebenso wie weitere Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Geschäfte sind in der Nähe. Transferzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.
Angebot
Das schicke «Cloud Nine Restaurant» im 9. Stock bietet mit seinen riesigen Fensterfronten tolle Ausblicke und serviert authentische vietnamesische Küche. Beeindruckend ist auch die Rooftop Bar «Lighthouse Sky Bar», dessen Architektur einem Boot nachempfunden ist. Geniessen Sie hier leckere Cocktails bei Live-Musik.
Zimmer
Total 50 moderne Zimmer und Suiten verteilen sich in einem hübschen 10-stöckigen Gebäude im Kolonialstil. Es erwarten Sie elegante graue Wände, Akzente in edlem schwarz, grosse Fenster und Details im Indochine-Stil sowie eine komfortable Ausstattung mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe (24): 25 m² grosse, klassische Zimmer
Executive (4): gleiche Grösse wie Deluxe, gegen hinten ausgerichtet mit Sicht auf die Altstadt
Junior Suite (10): ebenfalls gleiche Grösse, nach vorne gelegen mit besserer Aussicht
La Siesta Suite (2): grosszügige 40 m² grosse Zimmer mit schönem Balkon
Deluxe (24): 25 m² grosse, klassische Zimmer
Executive (4): gleiche Grösse wie Deluxe, gegen hinten ausgerichtet mit Sicht auf die Altstadt
Junior Suite (10): ebenfalls gleiche Grösse, nach vorne gelegen mit besserer Aussicht
La Siesta Suite (2): grosszügige 40 m² grosse Zimmer mit schönem Balkon
ab CHF 67.– / pro Person
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