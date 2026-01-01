Beschreibung

Einleitung Gutes Spa mit Massage- und Wellnessangebot.

Lage Ideale Lage in Hanois Altstadt. Der malerische Hoan Kiem See ist nur 5 Gehminuten entfernt, ebenso wie weitere Sehenswürdigkeiten, Res­tau­rants und Geschäfte sind in der Nähe. Transferzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten.

Angebot Das schicke «Cloud Nine Restaurant» im 9. Stock bietet mit seinen riesigen Fensterfronten tolle Ausblicke und serviert authentische vietnamesische Küche. Beeindruckend ist auch die Rooftop Bar «Lighthouse Sky Bar», dessen Architektur einem Boot nachempfunden ist. Geniessen Sie hier leckere Cocktails bei Live-Musik.