The Beach Club by Haadtien
Ko Tao
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools und Spa. Tauch-, Schnorchel- und Bootsausflüge können über das Hotel organisiert werden.
Lage
Ruhig, im Südosten der Insel, etwas erhöht, am Ende des 400 m langen Haad Tien Strandes gelegen. Das nächste Dorf mit einigen Restaurants ist 1 km entfernt. Die Transferzeit zum lebhaften Sairee Strand und zum Pier beträgt ca. 15 Minuten. Die Transferzeit zum Flughafen Ko Samui beträgt ca. 2 ½ Stunden inkl. Linienboot.
Angebot
Das italienische Restaurant «Capri», ein thailändisches Restaurant am Strand sowie die gemütliche Beach Bar sorgen für kulinarische Abwechslung während Ihrer Ferien.
Zimmer
74 moderne Zimmer in verschiedenen Gebäuden am Hang gelegen. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche ausgestattet.
Ocean Balcony (42): 36 m² gross mit Balkon mit gemütlichem Tagesbett und Meersicht (teilweise durch Vegetation eingeschränkt).
Beach Balcony (19): Im Hauptgebäude über dem Restaurant und Pool gelegen, 40 m² gross mit Balkon mit gemütlichem Tagesbett und traumhafter Sicht auf die Bucht.
Ocean Balcony (42): 36 m² gross mit Balkon mit gemütlichem Tagesbett und Meersicht (teilweise durch Vegetation eingeschränkt).
Beach Balcony (19): Im Hauptgebäude über dem Restaurant und Pool gelegen, 40 m² gross mit Balkon mit gemütlichem Tagesbett und traumhafter Sicht auf die Bucht.
ab CHF 84.– / pro Person
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