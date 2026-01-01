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The Beach Club by Haadtien

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Ko Tao

Das Hotel spricht eine jüngere oder jung gebliebene Kundschaft an und punktet mit der traumhaften Lage und dem schönen, zum schnorcheln geeigneten Strand. Ansprüche an Service sollten zweitrangig bleiben.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools und Spa. Tauch-, Schnorchel- und Bootsausflüge können über das Hotel organisiert werden.
Lage
Ruhig, im Südosten der Insel, etwas erhöht, am Ende des 400 m langen Haad Tien Strandes gelegen. Das nächste Dorf mit einigen Restaurants ist 1 km entfernt. Die Trans­ferzeit zum lebhaften Sairee Strand und zum Pier beträgt ca. 15 Minuten. Die Trans­ferzeit zum Flughafen Ko Samui be­trägt ca. 2 ½ Stun­den inkl. Linienboot.
Angebot
Das italienische Restaurant «Capri», ein thailändisches Restaurant am Strand sowie die gemütliche Beach Bar sorgen für kulinarische Abwechslung während Ihrer Ferien.
Zimmer
74 moderne Zim­mer in verschiedenen Gebäuden am Hang gelegen. Sie sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Mini­­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche ausgestattet.
Ocean Balcony (42): 36 m² gross mit Balkon mit gemütlichem Tagesbett und Meersicht (teilweise durch Vegetation eingeschränkt).
Beach Balcony (19): Im Hauptgebäude über dem Restaurant und Pool gelegen, 40 m² gross mit Balkon mit gemütlichem Tagesbett und traumhafter Sicht auf die Bucht.
ab CHF 84.– / pro Person

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