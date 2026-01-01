Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools und Spa. Tauch-, Schnorchel- und Bootsausflüge können über das Hotel organisiert werden.

Lage Ruhig, im Südosten der Insel, etwas erhöht, am Ende des 400 m langen Haad Tien Strandes gelegen. Das nächste Dorf mit einigen Restaurants ist 1 km entfernt. Die Trans­ferzeit zum lebhaften Sairee Strand und zum Pier beträgt ca. 15 Minuten. Die Trans­ferzeit zum Flughafen Ko Samui be­trägt ca. 2 ½ Stun­den inkl. Linienboot.

Angebot Das italienische Restaurant «Capri», ein thailändisches Restaurant am Strand sowie die gemütliche Beach Bar sorgen für kulinarische Abwechslung während Ihrer Ferien.