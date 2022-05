Erholung und Spass: Ko Samui Reisen

Einfache Hotels und luxuriöse Resorts

Die Anzahl an touristischen Unterkünften auf der Insel ist gross. Durch die breite Auswahl können Sie wählen. Bevorzugen Sie es, die Nächte am Strand in einem landestypischen Bungalow zu verbringen? Oder möchten Sie sich in Ihren Ferien eine Extraportion Luxus und Komfort gönnen? Alles ist auf Koh Samui möglich. Und langweilig wird es hier selten. Das Unterhaltungsangebot auf der Ferieninsel ist immens. Wer sich nach etwas Ruhe sehnt, kann einen Ausflug an die einsamen Küsten der Nachbarinseln unternehmen.

Hier finden Sie die besten Hotels und Strände der Insel

Die meisten Reisenden steuern in ihren Koh Samui Ferien den Norden und Nordosten der Insel an. In dieser Region ist der Samui International Airport zu finden. Hier landen Maschinen aus anderen Gebieten Thailands sowie aus Singapur, Malaysia und China. Die folgenden Strände empfehlen wir Ihnen auf einer Koh Samui-Reise:

Der Chaweng Beach liegt im Nordosten der Insel. Als einer der beliebtesten Strände ist hier immer etwas los. Wer schnell neue Reisefreundschaften knüpfen möchte, ist genau richtig. Aber auch, um dem Wassersport nachzugehen, ist das der perfekte Ort. Ob Jet-Ski, Kanu oder Stand-Up-Paddling, Sie haben die Wahl! Versinkt die Sonne im Meer, erklingt moderne Musik aus den Lautsprechern der vielen Strandbars und Restaurants. Wer gerne feiert und Hotels im mittleren und oberen Preissegment sucht, der ist hier genau richtig!

Etwas weiter südlich finden Sie den Lamai Beach. Er ist etwas kleiner als der Chaweng Beach, steht ihm aber in Sachen Unterhaltung in nichts nach. Hier ist ein bekanntes Wahrzeichen der Insel zu sehen: Die Felsformation Hin Yai und Hin Ta.Ebenfalls im Norden liegt der Maenam Beach. Ganzjähriges Sommerwetter und luxuriöse Resorts machen ihn zu einem der schönsten Strände von Koh Samui. Etwas weiter östlich davon liegt der Bophut Beach. Hier geht es trotz der zahlreichen Bungalows am Strand eher ruhig zu.

Das sind nur einige der beliebten Strände von Koh Samui. Aber auch der Big Buddha, Rocky, Thongson, Chengmon, Baan Tai, Han Man, Ao Thong Po, Choeng Mon Beach sowie die Laem Yai Bay eignen sich für Badeferien in Thailand.

Allgemeine Informationen über Koh Samui

Als drittgrösste Insel Thailands hat sich Koh Samui in den letzten Jahren zum beliebten Ferienziel entwickelt. Die Unterbringungsmöglichkeiten sind vielzählig und die Anreise erfolgt über den inseleigenen Flughafen. Er gilt als einer der schönsten der Welt. Auch mit der Fähre lässt sich die Insel vom Festland gut erreichen. Die beliebteste Reisezeit ist von Februar bis September.