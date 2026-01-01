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Pemuteran, Bali

Pemuteran Resorts: unsere Auswahl

Hotel in Pemuteran

Pemuteran liegt in einer geschützten Bucht an der Nordwestküste Balis, eingerahmt von Hügeln im Hinterland und ruhigem Meer. Der kleine Küstenort hat sich seinen dörflichen Charakter bewahrt und ist ein Geheimtipp für alle, die dem Trubel des Südens entfliehen möchten. Dunkle Sandstrände, eine entspannte Atmosphäre und herzliche Gastfreundschaft machen den besonderen Reiz dieses Ortes aus.

Vor allem Taucher und Schnorchler kommen in Pemuteran auf ihre Kosten: Direkt vor der Küste liegen farbenprächtige Riffe, und der Ort ist bekannt für seine engagierten Projekte zum Schutz und zur Wiederansiedlung von Korallen. Zudem ist Pemuteran ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zur vorgelagerten Insel Menjangan im Westbali-Nationalpark, deren Unterwasserwelt zu den schönsten der Insel zählt. An Land locken Wanderungen, Tempelbesuche und Fahrten durch das ländliche Nordbali.

Pemuteran eignet sich für Ruhesuchende, Naturliebhaber und Aktivferien abseits der bekannten Pfade – und lässt sich wunderbar mit einer Rundreise über die Insel kombinieren. Als angenehmste Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa April bis Oktober. Unsere Bali-Spezialisten beraten Sie persönlich und finden das passende Hotel oder Resort für Ihre Ferien in Pemuteran.

The MenjanganHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 92.– / pro Person
Nordbali
«Mangrove» Spa direkt am Meer. Wassersport (Kajak, Schnor­cheln, PADI Tauchen), Trek­king­touren, Velo- und...

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