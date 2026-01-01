Der im Norden Balis gelegene Küstenabschnitt Lovina beeindruckt durch seine Ursprünglichkeit. In dieser Region von Bali geniessen Sie Strandleben pur, ohne sich den wunderschönen schwarzsandigen Strand vor Ort mit vielen anderen Besuchern teilen zu müssen. Die gastfreundlichen Bewohner der Gegend fahren Sie gerne mit ihren Booten aufs Meer hinaus und bereiten Ihnen einen einmaligen Aufenthalt in Lovina. Wenn Sie einen der schönsten Strände Balis hautnah erleben möchten, kontaktieren Sie unsere Spezialisten!