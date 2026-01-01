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Lovina, Bali

Lovina Reisen

Ferien fernab von Trubel und Hektik

Der im Norden Balis gelegene Küstenabschnitt Lovina beeindruckt durch seine Ursprünglichkeit. In dieser Region von Bali geniessen Sie Strandleben pur, ohne sich den wunderschönen schwarzsandigen Strand vor Ort mit vielen anderen Besuchern teilen zu müssen. Die gastfreundlichen Bewohner der Gegend fahren Sie gerne mit ihren Booten aufs Meer hinaus und bereiten Ihnen einen einmaligen Aufenthalt in Lovina. Wenn Sie einen der schönsten Strände Balis hautnah erleben möchten, kontaktieren Sie unsere Spezialisten!

The Lovina BaliHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 56.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnor­cheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling....

Lovina ist ein Paradies für Individualisten

Die sehr ruhige Atmosphäre, die in Lovina vorherrscht, macht die Region zu einem Ort, an dem Sie den Stress des Alltags hinter sich lassen können. Vielfältige Wassersportmöglichkeiten und die vor Lovina lebenden Delfine sorgen dafür, dass Badeferien in Lovina ein unvergessliches Erlebnis sind und Sie sich noch lange an diesen Ort erinnern werden.

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