Lovina Reisen
Ferien fernab von Trubel und Hektik
The Lovina Bali
ab CHF 56.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Kids Club, Spa, Yoga, Fitnesscenter, Schnorcheln, Kajak, Veloverleih, Stand-up Paddling....
Lovina ist ein Paradies für Individualisten
Die sehr ruhige Atmosphäre, die in Lovina vorherrscht, macht die Region zu einem Ort, an dem Sie den Stress des Alltags hinter sich lassen können. Vielfältige Wassersportmöglichkeiten und die vor Lovina lebenden Delfine sorgen dafür, dass Badeferien in Lovina ein unvergessliches Erlebnis sind und Sie sich noch lange an diesen Ort erinnern werden.
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