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Pekutatan, Bali

Pekutatan Reisen

Pekutatan liegt an der ruhigen Westküste Balis, weitab der touristischen Zentren im Süden der Insel. Hier zeigt sich Bali noch von seiner ursprünglichen Seite: dunkle Lavasandstrände, sattgrüne Reisterrassen, Kakao- und Gewürzplantagen sowie dichter Dschungel prägen die Landschaft. Das dörfliche Leben verläuft gemächlich, und statt grosser Anlagen finden Sie hier charmante Unterkünfte inmitten traumhafter Natur.

Die Region eignet sich ideal für Reisende, die Ruhe und Authentizität suchen: Geniessen Sie Spaziergänge durch Reisfelder und Dörfer, erkunden Sie auf Ausflügen den Westen Balis mit seinen Tempeln und Naturschutzgebieten oder beobachten Sie die Fischer bei ihrer Arbeit. Wellenreiter schätzen die Surfspots der Westküste, während Erholungssuchende bei Spa- und Yoga-Angeboten entspannen. Auch als ruhiger Ausgangs- oder Endpunkt einer Bali-Rundreise ist Pekutatan eine wunderbare Wahl.

Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa April bis Oktober, doch Bali lässt sich grundsätzlich ganzjährig bereisen. Unsere Bali-Spezialisten kennen die Westküste persönlich und stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise mit ausgewählten Hotels und Resorts in Pekutatan zusammen – ob als Badeverlängerung, Rückzugsort oder Teil einer individuellen Rundreise.

Puri Dajuma Beach Eco-Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 65.– / pro Person
Nordbali
Zwei Swimmingpools, Spa, Yoga, Tischtennis, Stand Up Paddling, Surfen am Medewi Strand (10 Fahrminuten, gratis...

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