Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen
Legian, Bali

Legian Reisen

Einladende Hotels und ein Strandleben, das Spass macht

Der zwischen Seminyak und Kuta gelegene Strand von Legian ist sehr beliebt bei allen Besuchern Balis. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants in seiner unmittelbaren Nähe machen ihn zu einem Ort, an dem Sie sowohl baden und surfen als auch eine entspannte Zeit mit einem Drink verbringen können. Insbesondere wenn der Abend anbricht und Ihnen in Legian ein herrlicher Sonnenuntergang geboten wird, werden Sie den Zauber dieses Ortes spüren. Besuchen Sie einen der schönsten Strandabschnitte Balis und kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten für Ihre Reise nach Legian.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Reisen mit Kindern

Unzählige Angebote für Bali Familienreisen

Flitterwochen auf Bali

Exklusive Hotels mit romantischen Angeboten für Ihren Honeymoon

Badeferien und schnorcheln

Erholsame Badeferien an Balis Traumstränden

Tauchen auf Bali

Die schönsten Tauchreviere der Götterinsel

Bali Ferien

Wir zeigen Ihnen die grössten Highlights Ihrer Bali Reise

Reiseinformationen

Alle wichtigen Tipps für unvergessliche Bali Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren