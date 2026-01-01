Oman Hotels in Muscat
Hotels und Unterkünfte in Muscat und im Oman
Was Muscat als Hoteldestination auszeichnet
Muscat erstreckt sich über viele Kilometer entlang der Küste des Golfs von Oman, eingebettet zwischen Meer und den schroffen Ausläufern des Hajar-Gebirges. Anders als manche Metropole am Arabischen Golf verzichtet die omanische Hauptstadt weitgehend auf Hochhäuser: Weiss getünchte Gebäude in traditioneller Architektur prägen das Stadtbild und verleihen Muscat einen zurückhaltenden, würdevollen Charakter. Für Hotelgäste bedeutet das: Sie wohnen in einer Stadt, die arabische Kultur authentisch lebt und zugleich als sicher, sauber und gut organisiert gilt.
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen neben Palast und Forts die Grosse Sultan-Qaboos-Moschee, das Royal Opera House sowie der lebhafte Souq von Muttrah direkt an der Corniche.
Hotels in Muscat: Die Lage macht den Unterschied
Die Hotels in Muscat verteilen sich auf mehrere Gebiete mit unterschiedlichem Charakter. Wer Badeferien mit Stadterlebnis verbinden möchte, wählt ein Strandhotel in den Vierteln Qurum oder Shatti Al Qurum mit ihren langen Sandstränden, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Rund um den Flughafen und das moderne Quartier Al Mouj im Nordwesten der Stadt liegen Häuser, die sich besonders für Stopover und kurze Aufenthalte eignen. Ruhesuchende finden südöstlich der Altstadt versteckte Buchten, in denen sich Resorts zwischen Felsen und Meer schmiegen. Stadthotels nahe Muttrah wiederum sind ideal für Kulturinteressierte, die Altstadt, Souq und Corniche zu Fuss erkunden möchten.
Beste Reisezeit für Muscat
Die beste Reisezeit für Muscat und den Norden des Omans liegt zwischen Oktober und April. In diesen Monaten sind die Temperaturen angenehm warm, das Meer lädt zum Baden ein, und auch Ausflüge ins Landesinnere sind gut möglich. Im Sommer wird es in Muscat dagegen sehr heiss; Besichtigungen verlegen Sie dann am besten auf die frühen Morgen- und Abendstunden. Wer in den Sommermonaten reist, kann den Aufenthalt in der Hauptstadt mit dem Süden des Landes kombinieren: Rund um Salalah sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für grüne Landschaften und spürbar kühlere Temperaturen.
Praktische Hinweise für Ihre Hotelferien in Muscat
Muscat ist von der Schweiz aus bequem per Flug erreichbar, und die Zeitverschiebung ist gering – das macht die Stadt auch für kürzere Ferien attraktiv. In Moscheen und öffentlichen Gebäuden wird respektvolle Kleidung erwartet, die Schultern und Knie bedeckt. Von den Hotels in Muscat aus lassen sich zudem lohnende Ausflüge unternehmen: zur alten Handelsstadt Nizwa am Fusse des Hajar-Gebirges, in die Wüste der Wahiba Sands, zu den Wasserbecken des Wadi Shab oder zum Schnorcheln an die vorgelagerten Daymaniyat-Inseln.
Muscat passt damit für Kulturreisende ebenso wie für Paare und Familien, die Strand und Erlebnis verbinden möchten – sei es als eigenständige Feriendestination, als Start- und Endpunkt einer Oman Rundreise oder als Zwischenstopp auf dem Weg nach Asien.
Grand Hyatt Muscat
Preis auf Anfrage
Muscat
Das elegante Stadthotel liegt zentral im Diplomatenviertel und befindet sich direkt am Sandstrand von Shatti Al...
The Al Husn Muscat Hotel
ab CHF 241.– / pro Person
Muscat
Das Luxushotel der Extraklasse, dessen Namen "Das Schloss" bedeutet, liegt erhöht auf einer Klippe mit wunderschöner...
Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel
ab CHF 185.– / pro Person
Muscat
8-stöckiges Hauptgebäude und je ein seitlicher 3-stöckiger Trakt mit Zimmern und Suiten, eindrucksvolle...
Jumeirah Muscat Bay
ab CHF 185.– / pro Person
Muscat
Das moderne und elegante Resort liegt in der abgeschiedenen Bucht von Bandar Jissah, zwischen dem Hajar-Gebirge und...
The St. Regis Al Mouj Muscat Resort
ab CHF 233.– / pro Person
Muscat
Das grosszügige Luxus-Badeferienhotel mit maritimen Ambiente und dem weltbekannten St. Regis Service besticht durch...
Mandarin Oriental Muscat
ab CHF 191.– / pro Person
Muscat
Direkt am Meer im exklusiven Stadtteil Shatti Al Qurum gelegen, verbindet das Mandarin Oriental zentrale Lage mit...
DoubleTree By Hilton Muscat Al Waha
ab CHF 141.– / pro Person
Muscat
Zimmer und Suiten verteilt auf zwei unabhängige Hotels, grosse Gartenanlage, sechs Pools wobei die beiden Häuser...
Hilton Muscat Al Bandar
ab CHF 180.– / pro Person
Muscat
Zimmer und Suiten verteilt auf zwei unabhängige Hotels, grosse Gartenanlage, fünf Pools wobei die beiden Häuser durch...
The Chedi Muscat
ab CHF 207.– / pro Person
Muscat
Die Serai, Deluxe Zimmer, Deluxe Club Zimmer, Deluxe Club Terracce Zimmer sowie Chedi Club Suiten, Chedi Club Suiten...
Kempinski Hotel Muscat
ab CHF 159.– / pro Person
Muscat
Das erste Luxushotel der Kempinski-Gruppe im Sultanat Oman liegt inmitten des neuen Viertels Al Mouj Lifestyle...
W Muscat
Preis auf Anfrage
Muscat
Wie bei den "W"-Häusern üblich, kommt auch das Haus in Muscat super stylisch, jung und trendy daher, das Ganze jedoch...
Tivoli La Vie Muscat Hotel & Residences
ab CHF 175.– / pro Person
Muscat
Das Tivoli LA VIE Muscat Hotel & Residences befindet sich im neuen Stadtviertel Madinat Al Irfan, nur rund 10...
Radisson BLU
ab CHF 65.– / pro Person
Muscat
Hauptgebäude mit Zimmern und Suiten, mehrere Restaurants, Bars, Boutiquen, Pool, Fitness-Center.
Crowne Plaza Muscat
ab CHF 120.– / pro Person
Muscat
Das Hotel liegt erhöht auf einem Felsen und bietet so eine schöne Meer- und Stadtsicht, Privatstrand in der Bucht...
Sifawy Boutique Hotel
ab CHF 103.– / pro Person
Muscat
Das Boutique-Hotel liegt abgeschieden, umgeben von Bergen und Meer, innerhalb der neuen Marina Town unweit des Dorfs...
Novotel Muscat Airport
ab CHF 58.– / pro Person
Muscat
Das zeitgemässe Hotel verfügt über 3 Restaurants, 1 Lounge, 24h In-Room Dining, Swimmingpool, Fitness-Center,...
Golden Tulip Muscat (ehemals Park Inn by Radisson)
ab CHF 49.– / pro Person
Muscat
Das Hotel bietet 2 Restaurants, Bar, Lobby Lounge, Aussenpool auf dem Dach, Wellnessbereich, Fitness-Center,...
IntercityHotel Muscat
ab CHF 56.– / pro Person
Muscat
Das moderne Mittelklasse-Cityhotel bietet Aussen-Swimmingpool mit Pool Bar, Fitnesscenter, Spa, Restaurant,...
Al Falaj Hotel
ab CHF 63.– / pro Person
Muscat
Das Hotel bietet 3 Restaurants/Bars ("The Souq Café" mit internationalen Speisen, "Tokyo Taro" japanisch und "The...
Lana Villa Guesthouse
Preis auf Anfrage
Muscat
Die Lana Villa bietet einen schönen Aufenthaltsraum und eine grosse Dachterrasse mit Meerblick. Das Frühstück kann...
Die beste Reisezeit für Muscat und den Norden des Omans liegt zwischen Oktober und April: angenehm warme Temperaturen, badetaugliches Meer und gute Bedingungen für Ausflüge ins Landesinnere. Im Sommer wird es sehr heiss – Besichtigungen legen Sie dann auf die frühen Morgen- und Abendstunden oder kombinieren die Hauptstadt mit dem grünen Süden rund um Salalah während des Khareef-Monsuns.
Das hängt von Ihren Ferienplänen ab: Strandhotels in Qurum oder Shatti Al Qurum verbinden Badeferien mit Stadterlebnis, Häuser beim Flughafen und im Quartier Al Mouj eignen sich für Stopover, Resorts in versteckten Buchten südöstlich der Altstadt bieten Ruhe, und Stadthotels nahe Muttrah sind ideal, um Altstadt, Souq und Corniche zu Fuss zu erkunden.
Muscat passt für Kulturreisende ebenso wie für Paare und Familien, die Strand und Erlebnis verbinden möchten. Die Stadt gilt als sicher, sauber und gut organisiert und funktioniert als eigenständige Feriendestination, als Start- und Endpunkt einer Oman Rundreise oder als Zwischenstopp auf dem Weg nach Asien – dank kurzer Flugzeit und geringer Zeitverschiebung auch für kürzere Ferien.
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Muscats zählen die Grosse Sultan-Qaboos-Moschee, das Royal Opera House, der lebhafte Souq von Muttrah an der Corniche, der Palast Quabus ibn Sa'id Al Sa'id sowie die beiden Forts Dschalali und Mirani. Das altertümliche Viertel mit seinen einzigartigen Moscheen lädt zu Spaziergängen durch Gassen und Strassen ein.
Von den Hotels in Muscat aus erreichen Sie lohnende Ausflugsziele: die alte Handelsstadt Nizwa am Fusse des Hajar-Gebirges, die Wüste der Wahiba Sands, die Wasserbecken des Wadi Shab sowie die vorgelagerten Daymaniyat-Inseln, die sich hervorragend zum Schnorcheln eignen. So lässt sich der Hotelaufenthalt in der Hauptstadt ideal mit Natur- und Kulturerlebnissen kombinieren.
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