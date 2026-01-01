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Crowne Plaza Muscat

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Muscat

Beschreibung

Einleitung
Das Hotel liegt erhöht auf einem Felsen und bietet so eine schöne Meer- und Stadtsicht, Privatstrand in der Bucht direkt unterhalb des Hotels (über eine Treppe mit dem Hotel verbunden, 2 Minuten zu Fuss), Swimmingpool, 4 Restaurants ("The Restaurant" international/Buffet, "Shiraz" omanisch/persisch, "Come Prima" italienisch, "The Edge" à la carte), 2 Bars («Duke's» British Style Pub, "Pool Bar"), 1 Lounge ("Qurum Tea Lounge" Kaffee, Tees und leichte Snacks), Wäscheservice, täglich Shuttlebus zur Sultan Qaboos Grand Moschee/Mall of Oman/Muttrah Souk, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Massagen im Cliff Club.
Zimmer
Die Standard City View- (23 m2), Standard Sea View- (23 m2) sowie Standard Sea View with Balcony Zimmer (23 m2) sind alle in hellen, frischen Farbtönen gehalten und modern ausgestattet mit Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, Tee- und Kaffeekocher, Safe, TV, Telefon, Fön, Bügeleisen und -brett, Radio, Minibar, Schreibtisch, Sitzecke, Hausschuhe sowie WiFi kostenfrei. Die Family Zimmer (43 m2) sind mit zwei grossen King-Size-Betten ausgestattet und bieten genügend Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 11 Jahre.
Unterhaltung
"Duke's" (British Pub, regelmässig Live Musik u. Quiz Nights).
Gratis-Sport
Fitness-­Center (24h geöffnet), Tennis, Squash, Tischtennis.
Kinder
Kinderplanschbecken.
ab CHF 120.– / pro Person

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