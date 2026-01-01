Nizwa Reisen vom Spezialisten
Traumhafte Resorts mit einmaliger Aussicht
Lage und Rolle auf der Rundreise
Nizwa liegt am Fuss des Hajar-Gebirges und gilt als Tor zum omanischen Landesinneren. Die Stadt war früher Hauptstadt des Landes und ist bis heute ein religiöses und kulturelles Zentrum. Für die Reiseplanung ist sie ein logischer Etappenort: Von Muscat führt eine gut ausgebaute Strasse ins Landesinnere, weshalb Nizwa auf den meisten Routen durch das Kernland als erste oder letzte Station eingeplant wird.
Von hier aus lassen sich die Bergregionen des Jebel Akhdar und des Jebel Shams ebenso erreichen wie die Wüste der Wahiba Sands. Auch die Kombination mit Muscat und der Küste bei Sur passt in eine Route – Nizwa ist also kein Umweg, sondern fügt sich in fast jede Oman-Reise ein.
Sehenswertes in Nizwa
Wahrzeichen der Stadt ist das Fort mit seinem markanten Rundturm, von dem der Blick über Dattelpalmengärten und Berge reicht. Gleich daneben liegt der Souk mit Ständen für Datteln, Gewürze, Töpferwaren und Silberarbeiten; Nizwa ist vor allem für seine Silberschmiedekunst und die traditionellen Krummdolche, die Khanjars, bekannt. Am Freitagvormittag findet zudem der traditionelle Viehmarkt statt, auf dem Bauern aus der Region ihre Tiere handeln.
Rund um die Stadt versorgen Falaj-Kanäle die Palmengärten mit Wasser. Dieses jahrhundertealte Bewässerungssystem gehört zu den Aflaj-Anlagen, die die UNESCO als Welterbe führt.
Ausflüge in die Umgebung
Nizwa eignet sich als Standort für Tagesausflüge in das omanische Kernland, unter anderem zu diesen Zielen:
- Jebel Akhdar: Hochplateau mit Terrassenfeldern, Obst- und Rosenanbau, spürbar kühler als das Tiefland
- Jebel Shams: höchster Berg Omans, mit der Schlucht des Wadi Ghul, die oft als Grand Canyon Omans bezeichnet wird
- Bahla: Oasenstadt mit einer zum UNESCO-Welterbe zählenden Festung und langer Töpfertradition
- Jabreen: Schloss, bekannt für seine kunstvoll bemalten Holzdecken
- Al Hamra und Misfat al Abriyyin: alte Lehmbausiedlung und Bergdorf mit bewässerten Gartenterrassen
Reisezeit und Hotelwahl
Für das Landesinnere sind die Wintermonate von Oktober bis April die angenehmste Reisezeit; im Sommer wird es um Nizwa sehr heiss. Auf dem Jebel Akhdar bleibt es dank der Höhenlage ganzjährig kühler, weshalb das Hochplateau auch in den Sommermonaten besucht wird.
Das Hotelangebot reicht von zweckmässigen Stadthotels über Häuser im omanischen Stil bis zu Resorts auf dem Jebel Akhdar. Welche Unterkunft passt, hängt von Ihrer Route ab: Für eine Zwischenübernachtung genügt ein einfaches Haus in Stadtnähe, wer mehrere Ausflüge plant, wählt besser ein Hotel mit mehr Komfort oder ein Bergresort. Unsere Spezialisten kennen die Region und schlagen Ihnen eine Kombination aus Stadt, Bergen und Wüste vor, die zu Ihrer Reisedauer passt.
Alila Jabal Akhdar
ab CHF 283.– / pro Person
Jebel Akhdar
Das 5*-Resort liegt auf über 2000 m.ü.M. auf dem Hochplateau Jebel Akhdar, was auf arabisch «grüner Berg» bedeutet,...
Anantara Al Jabal Al Akhdar
ab CHF 297.– / pro Person
Jebel Akhdar
Das luxuriöse Anantara-Resort liegt über 2000 m.ü.M. auf dem Saiq Plateau umgeben von einer imposanten...
dusitD2 Naseem Resort
ab CHF 121.– / pro Person
Jebel Akhdar
Die grosszügige Anlage auf 2000 m.ü.M., inmitten des Jebel Akhdar Hochplateau gelegen, verfügt über einen grossen...
Hotel Falaj Daris
ab CHF 58.– / pro Person
Nizwa
Hotel etwa 4 km ausserhalb des Stadtzentrums mit Restaurant, Bar, 2 Swimmingpools, Fitness-Center. 55 Zimmer und...
Golden Tulip Nizwa
ab CHF 68.– / pro Person
Nizwa
Etwa 20 km östlich von Nizwa gelegenes Hotel mit Restaurant, Bar, Nachtclub, Swimmingpool. 120 geräumige Zimmer mit...
Hanging Terraces
ab CHF 96.– / pro Person
Jebel Akhdar
Aussergewöhnlich, authentisch und einfach. Tolle Aussicht von der Dachterrasse, die letzten 5 Min. werden zu Fuss...
Bait Al Muallem by Nomad Inn
ab CHF 87.– / pro Person
Nizwa
300m vom Nizwa Fort entfernt, inmitten der Altstadt, bietet das kleine Boutique-Hotel insgesamt 8 authentische Zimmer...
IntercityHotel Nizwa
ab CHF 81.– / pro Person
Nizwa
Ca. 8km ausserhalb von Nizwa gelegenes Hotel mit Restaurant, Bar, Swimmingpool, Fitnesscenter und Parkplatz....
Nomad Inn Nizwa
ab CHF 87.– / pro Person
Nizwa
300m vom Nizwa Fort entfernt, inmitten der Altstadt, bietet das authentische Gästehaus neben klimatisierten Zimmern...
The Suwgra Heritage Inn (Cliff House)
ab CHF 111.– / pro Person
Jebel Akhdar
Wunderschöne, etwas abgelegene Lage, direkt an den Hang gebaut, vom Parkplatz aus geht es in ca. 15 Min. zu Fuss zum...
Sama Jabal Shams Resort
ab CHF 87.– / pro Person
Jebel Shams
Das Eco-Resort liegt am Fuss des Jebel Shams, in spektakulärer Umgebung, auf 2100 m.ü.M. und bietet neben...
Sama Al Khutaim Heritage Home
ab CHF 85.– / pro Person
Jebel Shams
Kleines, rustikales, naturnahes Heritage Home direkt beim Einstieg zum Jebel Shams Balcony Walk gelegen, mit...
Antique Inn
ab CHF 51.– / pro Person
Nizwa
Authentisches Gästehaus unweit Fort&Souk Nizwas gelegen mit einfachen, klimatisierten Zimmern (mit Gemeinschaftsbad...
Bait Bimah
ab CHF 63.– / pro Person
Jebel Shams
Authentisches, sehr einfaches Guesthouse im Nepali Backpacker-Stil, ideal für abenteuerlustige Gäste zum...
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen