Nizwa Reisen vom Spezialisten

Lage und Rolle auf der Rundreise

Nizwa liegt am Fuss des Hajar-Gebirges und gilt als Tor zum omanischen Landesinneren. Die Stadt war früher Hauptstadt des Landes und ist bis heute ein religiöses und kulturelles Zentrum. Für die Reiseplanung ist sie ein logischer Etappenort: Von Muscat führt eine gut ausgebaute Strasse ins Landesinnere, weshalb Nizwa auf den meisten Routen durch das Kernland als erste oder letzte Station eingeplant wird.

Von hier aus lassen sich die Bergregionen des Jebel Akhdar und des Jebel Shams ebenso erreichen wie die Wüste der Wahiba Sands. Auch die Kombination mit Muscat und der Küste bei Sur passt in eine Route – Nizwa ist also kein Umweg, sondern fügt sich in fast jede Oman-Reise ein.

Sehenswertes in Nizwa

Wahrzeichen der Stadt ist das Fort mit seinem markanten Rundturm, von dem der Blick über Dattelpalmengärten und Berge reicht. Gleich daneben liegt der Souk mit Ständen für Datteln, Gewürze, Töpferwaren und Silberarbeiten; Nizwa ist vor allem für seine Silberschmiedekunst und die traditionellen Krummdolche, die Khanjars, bekannt. Am Freitagvormittag findet zudem der traditionelle Viehmarkt statt, auf dem Bauern aus der Region ihre Tiere handeln.

Rund um die Stadt versorgen Falaj-Kanäle die Palmengärten mit Wasser. Dieses jahrhundertealte Bewässerungssystem gehört zu den Aflaj-Anlagen, die die UNESCO als Welterbe führt.

Ausflüge in die Umgebung

Nizwa eignet sich als Standort für Tagesausflüge in das omanische Kernland, unter anderem zu diesen Zielen:

Jebel Akhdar: Hochplateau mit Terrassenfeldern, Obst- und Rosenanbau, spürbar kühler als das Tiefland

Jebel Shams: höchster Berg Omans, mit der Schlucht des Wadi Ghul, die oft als Grand Canyon Omans bezeichnet wird

Bahla: Oasenstadt mit einer zum UNESCO-Welterbe zählenden Festung und langer Töpfertradition

Jabreen: Schloss, bekannt für seine kunstvoll bemalten Holzdecken

Al Hamra und Misfat al Abriyyin: alte Lehmbausiedlung und Bergdorf mit bewässerten Gartenterrassen

Reisezeit und Hotelwahl

Für das Landesinnere sind die Wintermonate von Oktober bis April die angenehmste Reisezeit; im Sommer wird es um Nizwa sehr heiss. Auf dem Jebel Akhdar bleibt es dank der Höhenlage ganzjährig kühler, weshalb das Hochplateau auch in den Sommermonaten besucht wird.

Das Hotelangebot reicht von zweckmässigen Stadthotels über Häuser im omanischen Stil bis zu Resorts auf dem Jebel Akhdar. Welche Unterkunft passt, hängt von Ihrer Route ab: Für eine Zwischenübernachtung genügt ein einfaches Haus in Stadtnähe, wer mehrere Ausflüge plant, wählt besser ein Hotel mit mehr Komfort oder ein Bergresort. Unsere Spezialisten kennen die Region und schlagen Ihnen eine Kombination aus Stadt, Bergen und Wüste vor, die zu Ihrer Reisedauer passt.