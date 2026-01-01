Das grosszügige Luxus-Badeferienhotel mit maritimen Ambiente und dem weltbekannten St. Regis Service besticht durch sein kontemporäres Design kombiniert mit lokalen, omanischen Elementen und bietet neben schönen Grünflächen (inklusive begrüntes Hoteldach) eine grosse Poolanlage mit verschiedenen Pools, knapp 400 m langer Privatstrand, breites Angebot an Restaurants und Bars (Lobby Lounge, Em Sherif libanesisch, Hakkasan kantonesisch, Robertos italienisch, Novikov pan-asian, Novikov Café, Karibu afrikanisch, Zorba Strandrestaurant griechisch-mediterran/Omani Seafood, St. Regis Bar), Guerlain Spa, Fitnesscenter, Grand Ballroom, Business Center, Meeting Rooms, Kids Club, Stadtviertel Al Mouj in unmittelbarer Nähe mit breitem Unterhaltungsangebot und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Die Zimmer und Suiten kommen alle sehr hell und frisch daher und sind mit edlem Interieur, Materialen und modernster Technik ausgestattet und bieten alle den persönlichen St. Regis Butler-Service, Tee- und Kaffeekocher, kostenfreier Bügelservice (max. 4 Kleidungsstücke pro Tag/Zimmer oder Suite) sowie WiFi kostenfrei. Die Deluxe-Zimmer mit Golf- und/oder Stadtsicht und die Deluxe Sea View Zimmer (jeweils 60 m2) bieten beide einen Balkon und die noch grosszügigeren Suite-Kategorien sind St. Regis Suite (80 m2), Caroline Astor Suite (95 m2), Coral Suite (120 m2), Pearl Suite (157 m2), John Jacob Astor Suite (172 m2), Palm Suite (180 m2), Presidential Suite (243 m2) und Royal Suite (363 m2) welche alle äusserst edel und hochwertig ausgestattet sind.