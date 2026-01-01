Das kleine Boutique-Hotel liegt in den historischen Gassen von Muttrah, direkt bei der Muttrah High Street und unweit des Muttrah Forts. Das ursprüngliche Familienhaus wurde 1930 von den Söhnen des Kaufmanns Mohammed bin Said Al-Zakwani erbaut und diente später auch als Treffpunkt für Händler, Reisende und angesehene Familien. Das historische Gebäude wurde sorgfältig restauriert, wobei sein ursprünglicher Charakter bewahrt wurde. Heute beherbergt das Haus lediglich vier individuell gestaltete Zimmer und Suiten. Zum Hotel gehören das Restaurant Mesa mit omanisch-portugiesischer Küche, der Mezrad Gift Shop mit Arbeiten omanischer Künstler und Kunsthandwerker sowie Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen und private Anlässe.