Das elegante Stadthotel liegt zentral im Diplomatenviertel und befindet sich direkt am Sandstrand von Shatti Al Qurum. Das mehrstöckige Gebäude mit eindrucksvoller Architektur verfügt über insgesamt 280 Zimmer inklusive 54 Suiten, Eingangshalle mit Rezeption und Sirj Tea Lounge, insgesamt 4 Restaurants, Sports Pub und Bar, Nachtclub, diverse Boutiquen, Business Center, Geldautomat, Coiffeur, Kosmetiksalon, Pool in schön bepflanzter Gartenanlage, Snackbar und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.

Die Grand-/View-Zimmer (ab 42 m2) befinden sich in den vierstöckigen Seitentrakten des Hotels und je nach Lage mit Balkon oder Terrasse. Die Zimmer sind sehr elegant eingerichtet mit Bad separater Dusche, WC, Haarfön, Klima­anlage, Minibar, Satelliten-­TV, Anschluss für PC, Safe. View Zimmer garantieren einen schönen Blick in den Garten und bieten seitlichen Meerblick. Die Club Zimmer (ab 42 m2) verfügen zusätzlich über eine Nespresso-Maschine und bieten weiter den Zugang zur exklusiven Grand Club Lounge, wo wahlweise das Frühstück eingenommen werden kann. Nachmittags wird in der Club Lounge Kaffee & Kuchen und abends alkoholische Getränke inklusive Snacks/Canapés von 18 bis 20 Uhr serviert.