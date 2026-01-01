Sifawy Boutique Hotel
Muscat
Beschreibung
Einleitung
Das Boutique-Hotel liegt abgeschieden, umgeben von Bergen und Meer, innerhalb der neuen Marina Town unweit des Dorfs Jebel Sifah. Das Haus mit 55 Zimmern und Suiten ist hell und modern gehalten und bietet aufgrund der relativ kleinen Anzahl von Zimmern einen sehr persönlichen Service. Der private Sandstrand (2 Min. mit Golf Cart, 10 Min. zu Fuss), Swimmingpool mit Jacuzzi, 2 Restaurants (international & Seafood), Bar & Lounge, Pool-Bar Souvenirshop, Bancomat sowie WiFi kostenfrei gehören ebenfalls zum Angebot.
Angebot
Safana Spa.
Zimmer
Die Sifawy-Zimmer (34 m2) besitzen alle einen Balkon mit Sicht auf die Marina, WiFi kostenfrei, Telefon, TV, Minibar, Safe, Fön, Kissenmenu, Bügeleisen und Brett, Wäscheservice (gegen Gebühr), Bademantel und -schuhe sowie Tee und Kaffeekocher. Die Marina Suiten (54 m2) bieten mit einem zusätzlichen Wohnraum noch mehr Platz. Ebenfalls werden 1- und 2-Schlafzimmer Residenzen angeboten.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Beachvolleyball.
Sport gegen Gebühr
Wassersport, Tauchen (eigene Tauchschule), Schnorcheln, Fischen.
Kinder
Kids-Club, Kinderpool. Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 103.– / pro Person
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