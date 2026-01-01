Das Boutique-Hotel liegt abgeschieden, umgeben von Bergen und Meer, innerhalb der neuen Marina Town unweit des Dorfs Jebel Sifah. Das Haus mit 55 Zimmern und Suiten ist hell und modern gehalten und bietet aufgrund der relativ klei­nen Anzahl von Zimmern einen sehr persönlichen Service. Der private Sandstrand (2 Min. mit Golf Cart, 10 Min. zu Fuss), Swimmingpool mit Jacuzzi, 2 Restaurants (international & Seafood), Bar & Lounge, Pool-Bar Souvenirshop, Bancomat sowie WiFi kostenfrei gehören ebenfalls zum Angebot.