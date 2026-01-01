Al Husn Hotel Muscat – managed by Hilton
Muscat
Beschreibung
Einleitung
Panoramic Sea View sowie allen Suite-Kat.), Bose Soundsystem, Frühstück im Zimmer ohne Aufpreis, Beach Kit, Minibar inklusive (Softdrinks und Bier), Boutiquen, Amphi-Theater, Spa, Konferenzräume, Eco-Zentrum (verschiedene Informationen und Aktivitäten rund ums Thema Meeresschildkröten), Schönheitssalon, Coiffeursalon, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen sowie täglich Shuttlebus nach Muscat zum Souk und zur Mall.
Das Luxushotel der Extraklasse, dessen Namen "Das Schloss" bedeutet, liegt erhöht auf einer Klippe mit wunderschöner Aussicht auf die exklusive kleine Badebucht und den Golf von Oman. Das Design des exklusiven Hauses ist eine Fusion aus maurischer Architektur, beinflusst durch die portugiesiche Geschichte des Sultanats, sowie einer typischen omanischen Festung, nur umgeben vom Infinity Pool sowie Palmen. Zum Angebot gehören 3 Restaurants und Bars (u.a. Al Muheet, Mahara Beach Bar) und dazu diverse weitere Restaurants und Bars der Schwesterhotels Al Bandar und Al Waha im Rahmen Dine Around, Private-Dining "Dine by Design", eigenes Fitness-Center, Afternoon Tea und Pre-Dinner Cocktail jeden Abend (für Gäste in Kat.
Panoramic Sea View sowie allen Suite-Kat.), Bose Soundsystem, Frühstück im Zimmer ohne Aufpreis, Beach Kit, Minibar inklusive (Softdrinks und Bier), Boutiquen, Amphi-Theater, Spa, Konferenzräume, Eco-Zentrum (verschiedene Informationen und Aktivitäten rund ums Thema Meeresschildkröten), Schönheitssalon, Coiffeursalon, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen sowie täglich Shuttlebus nach Muscat zum Souk und zur Mall.
Kinder im Al Husn sind erst ab 16 Jahre erlaubt, Pool- sowie Strandbereich sind erst für Kinder/Jugendliche ab 16 Jahre zugänglich.
Zudem müssen Kinder jederzeit in Begleitung Ihrer Eltern sein. Grundsätzlich empfehlen wir daher für Familien mit Kindern bis 16 Jahre die Hotels Al Waha oder Al Bandar, welche direkt nebenan liegen.
Angebot
Boutique Spa "Luban Spa" nur für Gäste des Al Husn. Zudem grosser "CHI – the Spa at Shangri-La" mit 12 Massagevillen für verschiedenste Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Sauna (im Fitness-Center), Dampfbad und Jacuzzi (in Verbindung mit gebuchter Spa-Behandlung).
Zimmer
Alle Zimmer und Suiten sind dem Meer oder dem Pool zugewandt, mit Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Badezimmer mit separater Dusche, Fön, TV, Minibar inklusive (Softdrinks und Bier), Safe, Direktwahltelefon, Tee- und Kaffeekocher, Nespresso-Maschine, Bügelbrett und -eisen und WiFi kostenfrei. Die Deluxe-, Deluxe Sea View- und die Panoramic Sea View Zimmer mit Balkon oder Terrasse (8 m2) bieten eine Fläche von 48 m2, die One Bedroom Suite mit Foyer und separatem Wohn- und Schlafzimmer und Gäste-WC 96 m2 (Balkon 16 m2) und die Speciality Suite zusätzlich mit eigenem Jacuzzi und 24m2 grosser Terrasse insgesamt 174 m2 Wohnfläche.
Unterhaltung
1 Pool Bar und 1 Lobby Lounge.
Gratis-Sport
Fitness-Center nur für Gäste des Al Husn (sowie zusätzliches Fitness-Center im "CHI – the Spa at Shangri-La" untergebracht), Swimmingpools, Minigolf, 4 Tennisplätze, Wassersport (unter anderem Kajakfahren und Schnorchelausrüstung), ein Teil der Aktivitäten befinden sich im Shangri-La Barr Al Jissah.
Sport gegen Gebühr
Grosses Wassersportzentrum (Wasserski, Bananenboot etc.), Surfen, Tauchschule (ausserhalb Hotel).
Kinder
Siehe Al Waha & Al Bandar.
ab CHF 241.– / pro Person
Loading map...