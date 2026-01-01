Das Luxushotel der Extraklasse, dessen Namen "Das Schloss" bedeutet, liegt erhöht auf einer Klippe mit wunderschöner Aussicht auf die exklusive kleine Badebucht und den Golf von Oman. Das Design des exklusiven Hauses ist eine Fusion aus maurischer Architektur, beinflusst durch die portugiesiche Geschichte des Sultanats, sowie einer typischen omanischen Festung, nur umgeben vom Infinity Pool sowie Palmen. Zum Angebot gehören 3 Restaurants und Bars (u.a. Al Muheet, Mahara Beach Bar) und dazu diverse weitere Restaurants und Bars der Schwesterhotels Al Bandar und Al Waha im Rahmen Dine Around, Private-Dining "Dine by Design", eigenes Fitness-­Center, Afternoon Tea und Pre-­Dinner Cocktail jeden Abend (für Gäste in Kat.

Panoramic Sea View sowie allen Suite-Kat.), Bose Soundsystem, Frühstück im Zimmer ohne Aufpreis, Beach Kit, Minibar inklusive (Softdrinks und Bier), Boutiquen, Amphi­-Theater, Spa, Konferenzräume, Eco-Zentrum (verschiedene Informationen und Aktivitäten rund ums Thema Meeresschildkröten), Schönheits­salon, Coiffeursalon, WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen sowie täglich Shuttlebus nach Muscat zum Souk und zur Mall.



Kinder im Al Husn sind erst ab 16 Jahre erlaubt, Pool- sowie Strandbereich sind erst für Kinder/Jugendliche ab 16 Jahre zugänglich.

Zudem müssen Kinder jederzeit in Begleitung Ihrer Eltern sein. Grundsätzlich empfehlen wir daher für Familien mit Kindern bis 16 Jahre die Hotels Al Waha oder Al Bandar, welche direkt nebenan liegen.