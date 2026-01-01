Das zeitgemässe Hotel verfügt über 3 Restaurants, 1 Lounge, 24h In-Room Dining, Swimmingpool, Fitness-Center, Dampfbäder, Valet Parking Service, 2x täglich Shuttle-Service zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Beach Club, Wäscheservice sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.