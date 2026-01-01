Novotel Muscat Airport
Muscat
Beschreibung
Einleitung
Das zeitgemässe Hotel verfügt über 3 Restaurants, 1 Lounge, 24h In-Room Dining, Swimmingpool, Fitness-Center, Dampfbäder, Valet Parking Service, 2x täglich Shuttle-Service zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Beach Club, Wäscheservice sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Die 215 modernen Zimmer und Suiten (31 – 190 m2) sind alle ausgestattet mit TV, Telefon Tee- und Kaffeekocher, Safe, Minibar, Fön, Bügeleisen und WiFi kostenfrei.
ab CHF 58.– / pro Person
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