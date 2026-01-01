Salalah Beach – Badeferien vom Spezialisten
Ruhe und Entspannung am Strand von Salalah
Salalah und die Region Dhofar
Salalah liegt im äussersten Süden des Omans und ist der Hauptort der Region Dhofar. Während der Norden des Landes von schroffen Bergen und Wüste geprägt ist, zeigt sich der Süden überraschend anders: Kilometerlange, helle Sandstrände säumen die Küste am Indischen Ozean, dahinter erheben sich die Ausläufer des Dhofar-Gebirges. Rund um die Stadt wachsen Kokospalmen und Bananenstauden – ein Anblick, den man sonst kaum irgendwo auf der Arabischen Halbinsel findet.
Dhofar ist zudem das historische Weihrauchland: Der Handel mit dem kostbaren Harz prägte die Region über Jahrhunderte, und die Stätten des «Landes des Weihrauchs» zählen heute zum UNESCO-Welterbe.
Beste Reisezeit für Badeferien in Salalah
Für Badeferien eignen sich die Monate Oktober bis April am besten: Dann ist es in Salalah angenehm warm, trocken und deutlich milder als im Landesinneren, das im Sommer sehr heiss wird. Eine Besonderheit ist der Khareef: Von etwa Juni bis September streift der Südwestmonsun die Küste von Dhofar und hüllt die Region in Nebel und feinen Sprühregen. Die Landschaft verwandelt sich dann in ein sattes Grün – ein auf der Arabischen Halbinsel einzigartiges Schauspiel, das vor allem Gäste aus den Golfstaaten anzieht.
Für klassische Strandferien mit viel Sonne empfiehlt sich dagegen die Wintersaison, wenn das Meer ruhig und das Baden im Indischen Ozean besonders angenehm ist.
Ausflüge und praktische Hinweise
Wer zwischendurch Abwechslung vom Strand sucht, findet in der Umgebung lohnende Ziele: das Wadi Darbat, das sich nach dem Khareef mit Wasserfällen und grünen Hängen zeigt, die Steilküste von Mughsail mit ihren Blaslöchern oder die knorrigen Weihrauchbäume im Hinterland. Auch ein Abstecher an den Rand der Rub al-Khali, der grössten Sandwüste der Welt, lässt sich von Salalah aus unternehmen.
Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel mit einem Zwischenstopp, etwa über Maskat oder ein Drehkreuz am Golf. Der Oman gilt als eines der sichersten und gastfreundlichsten Länder der Region; abseits der Hotelanlagen wird dezente Kleidung geschätzt.
Für wen sich Salalah eignet
Salalah passt zu Reisenden, die ruhige, gepflegte Badeferien abseits grosser Touristenströme suchen. Paare und Honeymooner schätzen die Weitläufigkeit und das exklusive Ambiente, Familien die flach abfallenden Strände und die grosszügigen Anlagen. Besonders beliebt ist die Kombination aus Rundreise und Strand: erst Maskat, Berge und Wüste im Norden des Omans entdecken, danach einige Tage am Salalah Beach ausspannen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne ein stimmiges Programm zusammen und beraten Sie zur idealen Reisezeit für Ihre Salalah Ferien.
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Für Badeferien in Salalah eignen sich die Monate Oktober bis April am besten: Dann ist es angenehm warm, trocken und deutlich milder als im Landesinneren, das Meer ist ruhig und das Baden im Indischen Ozean besonders angenehm. Von etwa Juni bis September bringt der Khareef-Monsun Nebel und Sprühregen und taucht die Region in sattes Grün.
Der Khareef ist der Südwestmonsun, der von etwa Juni bis September die Küste der Region Dhofar streift. Er hüllt die Landschaft in Nebel und feinen Sprühregen und verwandelt sie in ein sattes Grün – ein auf der Arabischen Halbinsel einzigartiges Schauspiel, das vor allem Gäste aus den Golfstaaten anzieht. Für klassische Strandferien empfiehlt sich dagegen die Wintersaison.
Salalah passt zu Reisenden, die ruhige, gepflegte Badeferien abseits grosser Touristenströme suchen. Paare und Honeymooner schätzen die Weitläufigkeit und das exklusive Ambiente, Familien die flach abfallenden Strände und die grosszügigen Hotelanlagen. Besonders beliebt ist die Kombination aus Rundreise im Norden des Omans und anschliessenden Strandtagen am Salalah Beach.
Die Anreise aus der Schweiz erfolgt in der Regel mit einem Zwischenstopp, etwa über Maskat oder ein Drehkreuz am Golf. Salalah liegt im äussersten Süden des Omans und ist der Hauptort der Region Dhofar. Die Spezialisten von knecht reisen beraten Sie gerne zur idealen Verbindung und stellen ein stimmiges Reiseprogramm zusammen.
Lohnende Ziele in der Umgebung von Salalah sind das Wadi Darbat mit Wasserfällen und grünen Hängen nach dem Khareef, die Steilküste von Mughsail mit ihren Blaslöchern sowie die knorrigen Weihrauchbäume im Hinterland. Auch ein Abstecher an den Rand der Rub al-Khali, der grössten Sandwüste der Welt, lässt sich von Salalah aus unternehmen.
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