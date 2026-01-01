Direkt am Meer im exklusiven Stadtteil Shatti Al Qurum gelegen, verbindet das Mandarin Oriental zentrale Lage mit entspannter Strandatmosphäre. Das elegante Design ist hell, modern und geprägt von omanischer Handwerkskunst. Der Gartenbereich mit direktem Zugang zum öffentlichen Strand ist mit komfortablen Liegen ausgestattet und wird durch einen diskreten F&B-Service ergänzt. Zur Infrastruktur gehören ein stilvoller Aussenpool, Kinderpool, Boutique-Spa, Fitness-Studio sowie fünf hochwertige Restaurants und Bars, darunter «Essenza», «Rawya» und «Si Breeze». WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.