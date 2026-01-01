Mandarin Oriental Muscat
Muscat
Beschreibung
Einleitung
Direkt am Meer im exklusiven Stadtteil Shatti Al Qurum gelegen, verbindet das Mandarin Oriental zentrale Lage mit entspannter Strandatmosphäre. Das elegante Design ist hell, modern und geprägt von omanischer Handwerkskunst. Der Gartenbereich mit direktem Zugang zum öffentlichen Strand ist mit komfortablen Liegen ausgestattet und wird durch einen diskreten F&B-Service ergänzt. Zur Infrastruktur gehören ein stilvoller Aussenpool, Kinderpool, Boutique-Spa, Fitness-Studio sowie fünf hochwertige Restaurants und Bars, darunter «Essenza», «Rawya» und «Si Breeze». WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Ganzheitliches Spa mit omanisch-asiatischer Behandlungsphilosophie, Signature-Treatments, Yoga mit Meerblick.
Zimmer
Die 150 Zimmer und Suiten sind in hellen Naturtönen gehalten und stilvoll eingerichtet. Alle verfügen über Marmorbad, Regendusche, Badewanne, Smart-TV, Soundsystem, WiFi, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse. Kategorien: Superior, Deluxe Mountain/Sea View, Club Mountain View, Family, Junior Suite, Sea View Suite, Premier Suite, Presidential Suite, Royal Suite sowie Two-Bedroom-Suiten mit Clubzugang.
Unterhaltung
In Gehdistanz zum Royal Opera House. Das Hotel bietet Kunstausstellungen und elegante Lounges mit dezenter Musik.
Gratis-Sport
Fitnesscenter mit modernen Geräten.
Sport gegen Gebühr
Personal Training und «Intelligent Movement»-Programme zur Haltungsverbesserung, Squash Court.
ab CHF 191.– / pro Person
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