The Chedi Muscat
Muscat
Beschreibung
Einleitung
Die Serai, Deluxe Zimmer, Deluxe Club Zimmer, Deluxe Club Terracce Zimmer sowie Chedi Club Suiten, Chedi Club Suiten Sea View (direkte Meersicht) und Chedi Club Villas (freistehende Chedi Club Suiten, welche über einen zusätzlichen Wohnraum verfügen, befinden sich entweder im Serai Wing, Chedi Wing oder in ein- und zweistöckigen Gebäuden (ausser Suiten&Villen), verteilt auf 8,5 Hektar grosse idyllische Gartenanlage. Das elegante Luxushotel ist eine gelungene Mischung aus omanischer Architektur und asiatischem Zen-Stil.
Den Gästen steht das exklusive «The Restaurant» mit verschiedenen offenen Küchen zur Verfügung sowie das «The Beach Restaurant». Daneben werden an allen drei Pools des Hotels kleinere Mahlzeiten angeboten. «The Serai Pool», auch für Kinder zugänglich, befindet sich in der Nähe des Hauptgebäudes, die anderen beiden Pools (einer davon 103 m lang) direkt am Strand mit herrlichem Blick auf den Golf von Oman.
«The Spa» (einer der grössten Spas in Muscat und Umgebung) spezialisiert auf orientalische und asiatische Rituale mit 13 Behandlungsräumen, Fitnessraum (ca. 700 m2), 2 Tennisplätze, kostenfreies WiFi sowie eine Boutique gehören ebenfalls zum Angebot.
Angebot
"The Spa" mit Spa Houses mit 11 Behandlungsräumen.
Zimmer
Alle Zimmer sind elegant eingerichtet und verfügen über Bad/Dusche/ WC, (Badewanne nur in Chedi Club Suite) Fön, Bademantel, Klimaanlage, kostenfreie Minibar (inklusive alk.- und nicht alk. Getränke, unterschiedlich je nach Zimmer/Suite-Kat.), Satelliten-TV, Bose Wave music system, Telefon, Nespresso Kaffeemaschine, Teezubereiter, WiFi kostenfrei und Safe. Serai, Serai Seaview, Serai Terrace und Deluxe Zimmer ohne Balkon/Terrasse (wenige Zimmer neu mit Balkon/Terrasse). Zimmerfenster können nicht geöffnet werden.
Die im Garten gelegenen Suiten befinden sich rund um den Garten und Wassergärten des Hotels. Die Chedi Club-Suiten bieten zusätzlich einen separaten Wohnraum und Balkon oder Terrasse. Die Deluxe Club Zimmer, Deluxe Club Terracce Zimmer, Chedi Club Suiten, Chedi Club Suite Seaview und Chedi Club Suite Villa inkludieren zusätzlich folgende Club-Vorteile: Zugang zur Club Lounge (Afternoon Tea nachmittags von 15-17 Uhr und Cocktails & Canapés abends von 18-20 Uhr), Transfers bis/ab Flughafen Muscat, kostenfreier Wäscheservice (ausser Trockenreinigung), Frühstück auch in Zimmer/Suite möglich, tägliche Zeitung, kostenfreie Minibar inklusive Gin, Vodka und Whiskey, WiFi kostenfrei, geräumiges Bad mit grosser, im Boden eingelassener Badewanne, sowie Terrasse oder Balkon mit Gartensicht oder Blick auf den Golf von Oman.
Gratis-Sport
Fitnessraum, Sauna, Dampfbad, Yoga-Stunden, Pilates-Stunden, The Spa (Behandlungen gegen Gebühr), 2 Tennisplätze.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (ausserhalb Hotel, über Concierge buchbar), drei 18-Loch Golfplätze nur ca. 15-30 Min. Autofahrt.
ab CHF 207.– / pro Person
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