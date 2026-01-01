Sur Reisen
Charakter der Stadt: Dhaus, Lagune und weisse Häuser
Das Bild von Sur prägen die geschwungene Lagune, weiss getünchte Häuser mit kunstvoll geschnitzten Türen und die Dhau-Werften am Wasser, in denen Sie den Schiffsbauern bei der Arbeit zusehen können. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lagune liegt das alte Fischerviertel Al Ayjah mit seinem Leuchtturm und seinen Wachtürmen – von hier bietet sich ein schöner Blick über die Bucht, besonders am späten Nachmittag, wenn das Licht weich wird.
Sur ist keine Stadt der grossen Sehenswürdigkeiten, sondern ein Ort, der von Atmosphäre lebt: der Corniche entlangschlendern, den Fischmarkt besuchen, im maritimen Museum mehr über die Seefahrtstradition erfahren.
Ausflüge rund um Sur: Schildkröten, Wadis und Wüste
Sur ist ein idealer Ausgangspunkt für einige der bekanntesten Naturerlebnisse des Sultanats. Östlich der Stadt liegt das Schildkrötenreservat von Ras al Jinz, wo grüne Meeresschildkröten nachts an den Strand kommen, um ihre Eier abzulegen – geführte Beobachtungen sind das ganze Jahr über möglich, wobei die Aktivität je nach Saison unterschiedlich hoch ist. Auf der Küstenstrasse Richtung Maskat erreichen Sie das Wadi Shab und das Wadi Tiwi, zwei eindrückliche Schluchten mit türkisfarbenen Wasserbecken, Palmenhainen und Wandermöglichkeiten.
Landeinwärts beginnen die Dünen der Wahiba Sands, sodass sich ein Aufenthalt in Sur gut mit einer Übernachtung in einem Wüstencamp kombinieren lässt.
Beste Reisezeit für Sur
Die beste Reisezeit für Sur und den Norden des Omans liegt zwischen Oktober und April. In diesen Monaten sind die Temperaturen angenehm warm, das Meer lädt zum Baden ein, und auch Wanderungen in den Wadis sind gut machbar. Im Sommer wird es im ganzen Land sehr heiss; Unternehmungen im Freien sind dann vor allem früh morgens und abends angenehm. Anders als der Süden rund um Salalah, der während des Khareef-Monsuns von Juni bis September ergrünt, bleibt die Ostküste um Sur ganzjährig trocken und sonnig.
Für wen eignet sich Sur?
Sur eignet sich für Reisende, die den Oman abseits der Hauptstadt kennenlernen möchten – als Etappe einer Rundreise oder Mietwagen-Tour ebenso wie für einen Aufenthalt von zwei bis drei Nächten. Naturliebhaber schätzen die Nähe zu Schildkrötenstränden, Wadis und Wüste, Kulturinteressierte die gelebte maritime Tradition der Stadt. Familien erleben bei der Schildkrötenbeobachtung einen besonderen gemeinsamen Moment, Individualreisende geniessen die Ruhe eines Ortes, den der Tourismus bisher wenig verändert hat.
Die Hotels in Sur sind mehrheitlich komfortable, unkomplizierte Häuser und dienen vor allem als Basis, um die Ostküste zu erkunden. Gerne stellen unsere Oman-Spezialisten eine Reise mit Aufenthalt in Sur ganz nach Ihren Wünschen zusammen.
Best Western Sur
ab CHF 63.– / pro Person
Sur
Das Hotel der unteren Mittelklasse bietet 89 Zimmer u. 3 Suiten sowie Swimmingpool, Restaurant, Pool Bar mit Snacks,...
Ras al Jinz Turtle Reserve
ab CHF 90.– / pro Person
Sur
Es werden Zimmer und Eco-Luxury-Zelte angeboten sowie ein Restaurant und einen Souvenir Shop. Die Schildkrötenbucht...
Sama Ras Al Jinz Eco Lodge
ab CHF 85.– / pro Person
Sur
Ecolodge an der Küste gelegen, 4km zur Schildkrötenbucht Ras Al Jinz, inkl. Restaurant. 20 Zimmer (24 – 53 m2),...
Die beste Reisezeit für Sur liegt zwischen Oktober und April. Dann sind die Temperaturen angenehm warm, das Meer lädt zum Baden ein und Wanderungen in den Wadis sind gut machbar. Im Sommer wird es sehr heiss; Aktivitäten im Freien sind dann vor allem früh morgens und abends angenehm. Anders als der Süden um Salalah bleibt die Ostküste ganzjährig trocken und sonnig.
Sur lebt von seiner Atmosphäre: Sehenswert sind die Dhau-Werften, in denen hölzerne Segelschiffe in Handarbeit entstehen, die Lagune mit weiss getünchten Häusern, das alte Fischerviertel Al Ayjah mit Leuchtturm und Wachtürmen sowie die Corniche, der Fischmarkt und das maritime Museum. Besonders schön ist der Blick über die Bucht am späten Nachmittag.
Von Sur aus erreichen Sie das Schildkrötenreservat Ras al Jinz, wo grüne Meeresschildkröten nachts ihre Eier ablegen – geführte Beobachtungen sind ganzjährig möglich. Richtung Maskat liegen die Wadis Shab und Tiwi mit türkisfarbenen Wasserbecken und Wandermöglichkeiten. Landeinwärts beginnen die Dünen der Wahiba Sands, ideal kombinierbar mit einer Übernachtung im Wüstencamp.
Sur eignet sich für Reisende, die den Oman abseits der Hauptstadt erleben möchten – als Etappe einer Rundreise oder Mietwagen-Tour oder für zwei bis drei Nächte. Naturliebhaber schätzen die Nähe zu Schildkrötenstränden, Wadis und Wüste, Kulturinteressierte die maritime Tradition. Auch Familien und Individualreisende, die Ruhe suchen, kommen auf ihre Kosten.
Die Hotels in Sur sind mehrheitlich komfortable, unkomplizierte Häuser. Sie dienen vor allem als Basis, um die Ostküste des Omans zu erkunden – etwa die Wadis, das Schildkrötenreservat Ras al Jinz oder die Wahiba Sands. Die Oman-Spezialisten von Knecht Reisen stellen Ihnen gerne eine Reise mit Aufenthalt in Sur nach Ihren Wünschen zusammen.
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