Charakter der Stadt: Dhaus, Lagune und weisse Häuser

Das Bild von Sur prägen die geschwungene Lagune, weiss getünchte Häuser mit kunstvoll geschnitzten Türen und die Dhau-Werften am Wasser, in denen Sie den Schiffsbauern bei der Arbeit zusehen können. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lagune liegt das alte Fischerviertel Al Ayjah mit seinem Leuchtturm und seinen Wachtürmen – von hier bietet sich ein schöner Blick über die Bucht, besonders am späten Nachmittag, wenn das Licht weich wird.

Sur ist keine Stadt der grossen Sehenswürdigkeiten, sondern ein Ort, der von Atmosphäre lebt: der Corniche entlangschlendern, den Fischmarkt besuchen, im maritimen Museum mehr über die Seefahrtstradition erfahren.

Ausflüge rund um Sur: Schildkröten, Wadis und Wüste

Sur ist ein idealer Ausgangspunkt für einige der bekanntesten Naturerlebnisse des Sultanats. Östlich der Stadt liegt das Schildkrötenreservat von Ras al Jinz, wo grüne Meeresschildkröten nachts an den Strand kommen, um ihre Eier abzulegen – geführte Beobachtungen sind das ganze Jahr über möglich, wobei die Aktivität je nach Saison unterschiedlich hoch ist. Auf der Küstenstrasse Richtung Maskat erreichen Sie das Wadi Shab und das Wadi Tiwi, zwei eindrückliche Schluchten mit türkisfarbenen Wasserbecken, Palmenhainen und Wandermöglichkeiten.

Landeinwärts beginnen die Dünen der Wahiba Sands, sodass sich ein Aufenthalt in Sur gut mit einer Übernachtung in einem Wüstencamp kombinieren lässt.

Beste Reisezeit für Sur

Die beste Reisezeit für Sur und den Norden des Omans liegt zwischen Oktober und April. In diesen Monaten sind die Temperaturen angenehm warm, das Meer lädt zum Baden ein, und auch Wanderungen in den Wadis sind gut machbar. Im Sommer wird es im ganzen Land sehr heiss; Unternehmungen im Freien sind dann vor allem früh morgens und abends angenehm. Anders als der Süden rund um Salalah, der während des Khareef-Monsuns von Juni bis September ergrünt, bleibt die Ostküste um Sur ganzjährig trocken und sonnig.

Für wen eignet sich Sur?

Sur eignet sich für Reisende, die den Oman abseits der Hauptstadt kennenlernen möchten – als Etappe einer Rundreise oder Mietwagen-Tour ebenso wie für einen Aufenthalt von zwei bis drei Nächten. Naturliebhaber schätzen die Nähe zu Schildkrötenstränden, Wadis und Wüste, Kulturinteressierte die gelebte maritime Tradition der Stadt. Familien erleben bei der Schildkrötenbeobachtung einen besonderen gemeinsamen Moment, Individualreisende geniessen die Ruhe eines Ortes, den der Tourismus bisher wenig verändert hat.

Die Hotels in Sur sind mehrheitlich komfortable, unkomplizierte Häuser und dienen vor allem als Basis, um die Ostküste zu erkunden. Gerne stellen unsere Oman-Spezialisten eine Reise mit Aufenthalt in Sur ganz nach Ihren Wünschen zusammen.