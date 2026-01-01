Beschreibung

Einleitung Das erste Luxushotel der Kempinski-Gruppe im Sultanat Oman liegt inmitten des neuen Viertels Al Mouj Lifestyle Community, welche über eine eigene Marina sowie Restaurants, Cafés und Boutiquen verfügt. Die Anlage ist im modernen, mehrfach prämierten Architektur-Stil mit omanischem Flair gehalten und bietet einen Strand, 3 Swimmingpools, 11 Restaurants/Cafés/Bars (unter anderem The Kitchen, Café One, Zale Restaurant & Lounge, Bukhara, Soi Soi, Boulevard Tea House, Amwaj Lounge, 1897 Cocktail Lounge, The Countdown Sports Lounge), Spa, Fitness-Center, Wassersport, Cosmic Bowlingcenter, Kids Club und Kinderspielplatz sowie kostenfreies WiFi in öffentlichen Bereichen.

Angebot Kempinski The Spa auf einer Fläche von 380 m2 mit umfangreichen Behandlungsangebot für Körper und Gesicht.

Zimmer Die Superior, Deluxe, Deluxe Sea View sowie Grand Deluxe Sea View sind alle stilvoll und modern eingerichtet und sind ausgestattet mit Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, TV, Minibar, Safe, 24h Zimmerservice sowie Wifi kostenfrei.



Die noch grösszügigeren Junior Suiten (mit Sicht auf die Al Mouj Community), Deluxe Sea View Suiten sowie Grand Deluxe Suiten bieten zudem ein early Check-in/late Check-out (sofern verfügbar) sowie eine kostenfreie Minibar (inklusive Softdrinks und Bier, täglich neu befüllt).

Unterhaltung 1897 Cocktail Lounge, Zale Beach Club Lounge mit Musik & DJ, Cosmic Bowlingcenter.

Gratis-Sport Fitness-Center (727 m2), Beach Volleyball, Tennis (Lektionen gegen Gebühr), Kajak (30 Min. kostenfrei).

Sport gegen Gebühr Wassersport (u.a. Kajak, Paddle Board, Segeln und Tauchen), Golfen auf dem Championship PGA 18-Loch Golfplatz Al Mouj, Designed by Greg Norman (nur 6km vom Hotel entfernt).