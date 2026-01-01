Zimmer und Suiten verteilt auf zwei unabhängige Hotels, grosse Gartenanlage, sechs Pools wobei die beiden Häuser durch den «Lazy River» miteinander verbunden sind. Das gesamte Resort bietet eine grosse Auswahl an Restaurants/Bars (Dine Around in mehr als 11 Outlets), Boutiquen, Amphi­-Theater, Spa, Konferenzräume, Kinderclub, Eco-Zentrum (verschiedene Informationen und Aktivitäten rund ums Thema Meeresschildkröten), Schönheits­salon und Coiffeursalon, Weihrauchgarten, Classic Car Museum sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen und Zimmern.



Al Waha ***** Das Hotel mit 262 Zimmern ist die grösste Anlage und auf die Bedürfnisse von Familien zuge­schnitten u.a. mit speziellen Familienzimmern und der Club & Adventure Zone für die Kleinen sowie total 3 Restaurants.