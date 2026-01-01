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DoubleTree By Hilton Muscat Al Waha

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Muscat

Beschreibung

Einleitung
Zimmer und Suiten verteilt auf zwei unabhängige Hotels, grosse Gartenanlage, sechs Pools wobei die beiden Häuser durch den «Lazy River» miteinander verbunden sind. Das gesamte Resort bietet eine grosse Auswahl an Restaurants/Bars (Dine Around in mehr als 11 Outlets), Boutiquen, Amphi­-Theater, Spa, Konferenzräume, Kinderclub, Eco-Zentrum (verschiedene Informationen und Aktivitäten rund ums Thema Meeresschildkröten), Schönheits­salon und Coiffeursalon, Weihrauchgarten, Classic Car Museum sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen und Zimmern.

Al Waha ***** Das Hotel mit 262 Zimmern ist die grösste Anlage und auf die Bedürfnisse von Familien zuge­schnitten u.a. mit speziellen Familienzimmern und der Club & Adventure Zone für die Kleinen sowie total 3 Restaurants.
Angebot
Grosser «CHI, The Spa» bietet 12 Massage­villen für verschiedenste Massagen, Gesichts­ und Körperbehandlungen, Sauna (im Fitness-Center), Dampfbad und Jacuzzi (in Verbindung mit gebuchter Spa-­Behandlung), Aerial Yoga.
Zimmer
Alle Zimmer (mind. 32 m2) sind dem Meer oder dem Pool zugewandt, mit Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Bad/ WC, separate Dusche, Haarfön, Satelliten-­TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Direktwahltelefon, Tee­ und Kaffeekocher, Bügel­brett­ und -­eisen.
Unterhaltung
3 Pool Bars, Beach Lounge SiO2.
Gratis-Sport
Fitness­-Center (inklusive Sauna), Swimmingpools, Minigolf, 4 Tennisplätze, Wassersport (unter anderem Kajakfahren, Schnorchelausrüstung).
Sport gegen Gebühr
Grosses Wassersportzentrum des Anbieters "Watercooled Powered By Uniboats" (Wasserski, Bananenboot etc.), Surfen, eigene Tauchschule.
Kinder
Kids-­Club, Kinderpool, verschiedene Wasserrutschen, Babysitting auf Anfrage (gegen Gebühr), Splash Pad und Minigolf.
ab CHF 141.– / pro Person

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