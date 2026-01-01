Barka und Al Sawadi Reisen
Unvergessliche Ferien
Badeferien an der Batinah-Küste
Barka und Al Sawadi liegen an der Batinah-Küste im Norden des Sultanats Oman, rund eine Autostunde westlich der Hauptstadt Maskat. Die Region ist geprägt von langen, ruhigen Sandstränden am Golf von Oman, ausgedehnten Dattelplantagen und dem Hajar-Gebirge, das sich im Hinterland erhebt. Barka selbst ist ein traditionsreicher Küstenort: Das restaurierte Fort wacht über die Stadt, auf dem Fischmarkt wird der frische Fang des Tages gehandelt, und der Ort gilt als Heimat des omanischen Halwa, einer süssen Spezialität aus Zucker, Rosenwasser und Gewürzen.
Al Sawadi, wenige Kilometer weiter westlich, besticht durch seinen weitläufigen Strand mit vorgelagerten Felseninseln, die bei Ebbe teilweise zu Fuss erreichbar sind.
Schnorcheln und Tauchen bei den Daymaniyat-Inseln
Vor der Küste von Al Sawadi liegen die Daymaniyat-Inseln, ein streng geschütztes Meeresreservat und eines der besten Tauch- und Schnorchelgebiete der Arabischen Halbinsel. Die Korallenriffe rund um die neun unbewohnten Inseln beherbergen Meeresschildkröten, Rochen und farbenprächtige Rifffische; mit etwas Glück lassen sich saisonal sogar Walhaie beobachten. Bootsausflüge starten direkt an der Küste und eignen sich ideal als Tagesprogramm zwischen zwei Strandtagen.
Ausflüge ins Hinterland und nach Maskat
Die Lage macht Barka und Al Sawadi zur idealen Basis für Entdeckungen: Im nahen Nakhal thront eine der eindrucksvollsten Festungen des Landes über den Palmenhainen, gleich daneben laden heisse Quellen zum Verweilen ein. Wer weiterfährt, erreicht Rustaq mit seiner mächtigen Festungsanlage oder das Wadi Bani Awf im Hajar-Gebirge. Auch Maskat mit der Grossen Sultan-Qabus-Moschee, dem Mutrah-Souk und der Corniche lässt sich bequem als Tagesausflug erkunden. Ein Mietwagen lohnt sich; viele Ausflüge lassen sich aber ebenso mit Fahrer oder geführt organisieren.
Beste Reisezeit für Barka und Al Sawadi
Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April: Dann herrschen angenehm warme Temperaturen um 25 bis 30 Grad, das Meer lädt zum Baden ein und Regen fällt nur selten. In den Sommermonaten wird es an der Batinah-Küste sehr heiss, Werte über 40 Grad sind dann keine Seltenheit. Wer dennoch im Sommer reist, kombiniert den Norden am besten mit dem Süden des Landes, wo der Khareef-Monsun die Region um Salalah zwischen Juni und September in eine grüne Landschaft verwandelt.
Für wen sich Ferien in Barka und Al Sawadi eignen
Barka und Al Sawadi passen zu Reisenden, die Strandferien abseits grosser Touristenzentren suchen und dennoch nicht auf Komfort verzichten möchten. Familien schätzen die flach abfallenden Strände und die kurzen Transferzeiten vom internationalen Flughafen Maskat, Aktive die Kombination aus Tauchen, Wandern und Kultur. Besonders bewährt hat sich die Region als Badeverlängerung nach einer Oman-Rundreise oder als entspannter Einstieg, bevor es weiter in die Wüste oder in die Berge geht. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne ein massgeschneidertes Programm zusammen.
Radisson Blu Hotel, Sohar
ab CHF 94.– / pro Person
Sohar
Direkt am Strand von Sohar gelegen mit Restaurants, Bars, Swimmingpools, Fitnesscenter, Spa und WiFi kostenfrei....
Al Sawadi Beach Resort
ab CHF 90.– / pro Person
Barka
Direkt am 500 m langen privaten Sandstrand von Al Sawadi gelegen, bietet das grosszügige Strandhotel ideale...
Barka und Al Sawadi liegen an der Batinah-Küste im Norden des Sultanats Oman, rund eine Autostunde westlich der Hauptstadt Maskat. Die Region am Golf von Oman ist geprägt von langen, ruhigen Sandstränden, ausgedehnten Dattelplantagen und dem Hajar-Gebirge im Hinterland. Dank der kurzen Transferzeit vom internationalen Flughafen Maskat sind beide Orte bequem erreichbar.
Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April: Dann herrschen angenehm warme Temperaturen um 25 bis 30 Grad, das Meer lädt zum Baden ein und Regen fällt selten. Im Sommer wird es an der Batinah-Küste mit über 40 Grad sehr heiss; wer dann reist, kombiniert den Norden am besten mit der Region Salalah im Süden, die der Khareef-Monsun ergrünen lässt.
Ja, vor der Küste von Al Sawadi liegen die Daymaniyat-Inseln, ein streng geschütztes Meeresreservat und eines der besten Tauch- und Schnorchelgebiete der Arabischen Halbinsel. Rund um die neun unbewohnten Inseln leben Meeresschildkröten, Rochen und farbenprächtige Rifffische, saisonal mit etwas Glück sogar Walhaie. Bootsausflüge starten direkt an der Küste und eignen sich ideal als Tagesprogramm.
Von Barka und Al Sawadi aus erreichen Sie die Festung von Nakhal mit heissen Quellen, die mächtige Festungsanlage von Rustaq und das Wadi Bani Awf im Hajar-Gebirge. Auch Maskat mit der Grossen Sultan-Qabus-Moschee, dem Mutrah-Souk und der Corniche eignet sich als Tagesausflug. Ein Mietwagen lohnt sich, viele Touren lassen sich aber auch mit Fahrer oder geführt organisieren.
Barka und Al Sawadi passen zu Reisenden, die komfortable Strandferien abseits grosser Touristenzentren suchen. Familien schätzen die flach abfallenden Strände und kurzen Transfers vom Flughafen Maskat, Aktive die Kombination aus Tauchen, Wandern und Kultur. Besonders bewährt hat sich die Region als Badeverlängerung nach einer Oman-Rundreise oder als entspannter Einstieg vor Wüste und Bergen.
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