Das Tivoli LA VIE Muscat Hotel & Residences befindet sich im neuen Stadtviertel Madinat Al Irfan, nur rund 10 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Muscat entfernt. Die Anlage ist Teil des LA VIE Developments mit Golfplatz, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und weiteren Freizeiteinrichtungen. Zur Ausstattung gehören ein Infinity-Pool mit Blick auf den Golfplatz, mehrere Restaurants und Bars, Anantara Spa sowie das Tivoli Shape Fitness-Center.

Die Superior Zimmer (40 m²) verfügen über Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten, Arbeitsbereich sowie Badezimmer mit begehbarer Dusche. Die Deluxe Golf View Zimmer bieten Blick auf den Golfplatz, die Deluxe Golf View Zimmer mit Terrasse zusätzlich eine private Terrasse. Die Junior Golf View Suiten (60 m²) bieten mehr Wohnraum, die Junior Golf View Suiten mit Balkon zusätzlich einen privaten Balkon. Die One Bedroom Golf View Suiten (66 m²) verfügen über einen separaten Wohnbereich und Blick auf den Golfplatz. Zudem stehen Studios sowie Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern zur Verfügung.