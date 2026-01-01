Musandam – die Fjordlandschaft Arabiens

Musandam ist eine geografische Besonderheit: Die Halbinsel liegt als Exklave an der Strasse von Hormuz und ist vom omanischen Kernland durch Gebiet der Vereinigten Arabischen Emirate getrennt. Hier fallen die schroffen Ausläufer des Hadschar-Gebirges direkt ins Meer ab und formen tief eingeschnittene Buchten, die an nordische Fjorde erinnern – nicht umsonst wird die Region gerne als das «Norwegen Arabiens» bezeichnet. Hauptort ist das beschauliche Khasab mit seiner historischen Festung und dem kleinen Hafen.

Von hier legen die traditionellen Dhau-Boote zu Fahrten durch die Fjordarme ab, auf denen Sie mit etwas Glück von Delfinen begleitet werden. Auch Schnorchler und Taucher kommen im klaren, fischreichen Wasser auf ihre Kosten, während eine Fahrt in die Berge des Landesinneren weite Ausblicke über die zerklüftete Küste eröffnet.

Beste Reisezeit für Musandam

Wie für den gesamten Oman gilt: Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April. In diesen Monaten ist es angenehm warm, das Meer lädt zum Baden ein, und Bootsausflüge wie Bergtouren sind bei klarer Sicht besonders reizvoll. Im Sommer wird es dagegen sehr heiss, an der Küste kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit hinzu. Badeferien im Resort sind dann zwar weiterhin möglich, Aktivitäten im Freien verlegen Sie in dieser Zeit aber am besten auf die frühen Morgen- und späten Abendstunden.

Anreise und praktische Hinweise

Am einfachsten erreichen Sie Musandam über die Vereinigten Arabischen Emirate: Von Dubai aus führt die Fahrt in wenigen Stunden entlang der Küste zur Grenze und weiter nach Khasab. Für den Grenzübertritt benötigen Sie Ihren Reisepass; die aktuellen Einreisebestimmungen klären wir gerne für Sie ab. Einige Unterkünfte liegen zudem in abgeschiedenen Buchten, die nur über Bergstrassen oder per Boot erreichbar sind – das ist Teil des besonderen Reizes dieser Region.

Dank ihrer Lage lässt sich ein Aufenthalt in Musandam ideal mit einem Städtetrip nach Dubai oder Abu Dhabi kombinieren, ebenso mit einer Rundreise durch das omanische Kernland rund um Maskat.

Für wen sich Ferien in Musandam eignen

Musandam ist die richtige Wahl für alle, die Ruhe und Natur suchen: Statt grosser Hotelanlagen und belebter Promenaden erwarten Sie stille Buchten, kleine Fischerdörfer und eine weitgehend ursprüngliche Bergwelt. Paare und Honeymooner schätzen die Abgeschiedenheit der Region ebenso wie aktive Gäste, die tagsüber auf dem Wasser oder in den Bergen unterwegs sein möchten. Auch als erholsamer Abschluss einer Oman-Rundreise oder als Kontrastprogramm zum Trubel Dubais eignet sich die Halbinsel hervorragend. Gerne stellen wir Ihnen Ihre individuellen Musandam Reisen zusammen – von der passenden Unterkunft über Dhau-Ausflüge bis zur idealen Routenkombination.