Jumeirah Muscat Bay
Muscat
Beschreibung
Einleitung
Das moderne und elegante Resort liegt in der abgeschiedenen Bucht von Bandar Jissah, zwischen dem Hajar-Gebirge und dem Golf von Oman, mit grosszügigem Badestrand sowie zweiter, exklusiver Badebucht für die Gäste der Summerhouses und Signature Sanctuary Villa, 3 Swimmingpools (Haupt-, Kinder- und Adults Only Pool), 2 Restaurants (Brezza Signature Restaurant & Rooftop Bar mit Blick aufs Meer sowie All Day Dining im Hauptrestaurant Peridot), 1 Bar (Anzo, asiatisch inspiriert), 1 Pool Bar&Restaurant (Zuka), 1 Tarini Lounge, Premium Leisure Club (für Clubgäste), Talise Spa, Fitnesscenter, Tennis und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Talise Spa mit 8 Behandlungsräumen und 2 Paar-Behandlungsräumen sowie Bastien Gonzalez Pedi:Mani:Cure Studio.
Zimmer
Die einladend hellen und modernen Zimmer und Suiten, jeweils mit einem omanischen Touch versehen, sind alle Richtung Meer ausgerichtet und bieten jeglichen Komfort sowie Ausstattung eines exklusiven Luxushotels wie einem grosszügigen Badezimmer mit separater Badewanne und Dusche sowie WiFi kostenfrei. Es wird unterschieden zwischen Resort Deluxe Zimmer (44-49 m2), Ocean Balcony Deluxe Room with Balcony (46-54 m2), Ocean Balcony Club Zimmer (46-56 m2) zusätzlich mit Premium Leisure Club Zugang, One Bedroom Family Suite (98-102 m2) und One Bedroom Panoramic Suiten (97-104 m2).
Für Gäste welche noch mehr Exklusivität und Privatsphäre suchen empfehlen sich die Summerhouses with Garden and Pool and Ocean View (jeweils 150 m2), Four Bedroom Summerhouse with Pool (300 m2) sowie die Sanctuary Ocean Villa with Garden and Pool (197 m2), welche alle über eine eigene private Badebucht und Butlerservice verfügen.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Tennis, Yoga.
Sport gegen Gebühr
Wassersport und Tauchen (Wassersport- und Tauchzentrum am Strand), Tenniscoach, Fitnesstrainer, Wakeboarding.
Kinder
Kids- und Teens Club. Kids Club "Mimo" mit Kids&Familien-Pool, Kids Checkin sowie viele familienorientierte Aktivitäten und Ausflüge.
ab CHF 185.– / pro Person
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