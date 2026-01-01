Die einladend hellen und modernen Zimmer und Suiten, jeweils mit einem omanischen Touch versehen, sind alle Richtung Meer ausgerichtet und bieten jeglichen Komfort sowie Ausstattung eines exklusiven Luxushotels wie einem grosszügigen Badezimmer mit separater Badewanne und Dusche sowie WiFi kostenfrei. Es wird unterschieden zwischen Resort Deluxe Zimmer (44-49 m2), Ocean Balcony Deluxe Room with Balcony (46-54 m2), Ocean Balcony Club Zimmer (46-56 m2) zusätzlich mit Premium Leisure Club Zugang, One Bedroom Family Suite (98-102 m2) und One Bedroom Panoramic Suiten (97-104 m2).

Für Gäste welche noch mehr Exklusivität und Privatsphäre suchen empfehlen sich die Summerhouses with Garden and Pool and Ocean View (jeweils 150 m2), Four Bedroom Summerhouse with Pool (300 m2) sowie die Sanctuary Ocean Villa with Garden and Pool (197 m2), welche alle über eine eigene private Badebucht und Butlerservice verfügen.