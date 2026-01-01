Beschreibung

Einleitung Wie bei den "W"-Häusern üblich, kommt auch das Haus in Muscat super stylisch, jung und trendy daher, das Ganze jedoch kombiniert mit traditionellen, lokalen Facetten. Zur Infrastruktur der Anlage, in der Shatti Al Qurum Gegend von Muscat gelegen, gehören eine grosszügige Poolanlage im schönen, gepflegten Garten (1 Pool auf Parterre-Ebene mit 1800 m2 und 1 Rooftop-Pool mit 300 m2), insgesamt 7 Bars und Restaurants (u.a. "CHAR" Steakhouse, "Harvest" int./Buffet, "Ba Ban" chin., "Siddharta Lounge by Buddha-bar", "Living Room", "WET Deck"), Fussgängerbrücke direkt zum Royal Opera House Muscat und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Angebot Away Spa auf 1100 m2 Fläche mit 10 Behandlungsräumen inkl. 1 Raum für Pärchen, 2 Hammams, Schönheitssalon.

Zimmer Alle Zimmer und Suiten sind in Richtung Meer respektive Garten ausgerichtet und unterscheiden sich zwischen Wonderful- (40 m2, mit Balkon, Meersicht), Spectacular- (40 m2, mit Balkon, Gartensicht und Pool-Zugang) und Fabulous Zimmern (40 m2, mit Balkon, Strandfront) und sind ausgestattet mit der modernsten Technologie, Badezimmer, W Signature Bed, TV, Teekocher, Kaffee-Kapselmaschine und WiFi kostenfrei. Noch mehr Platz und Komfort bieten die Fantastic Suiten (58 m2, mit Balkon, Meersicht), Marvelous Suiten (85 m2, mit Balkon, Meersicht), WOW Suite (160 m2, mit Balkon, Strandfront) und Extreme WOW Suite (205 m2, mit Balkon, Meersicht) sowie den Zugang zur exklusiven WIP Lounge.

Unterhaltung Siddharta Lounge by Buddha-bar, Living Room.