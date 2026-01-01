Alle Zimmer verfügen über Balkon oder Terrasse, Bad, Dusche (integriert im Bad ausser in Kategorie Deluxe Pool View, Deluxe Lagoon Access sowie allen Suiten separate Dusche), WC, Haarfön, Klima­anlage, Minibar, Satelliten-­TV, Telefon, Radio, WiFi kostenfrei, Tee­ und Kaffeekocher, grosse Doppel-­ oder zwei Einzelbetten und einen kleinen Balkon. Die Deluxe Mountain View Zimmer liegen auf der 5./6. Etage und die Deluxe Resort View Zimmer liegen auf dem 2./3.

Stockwerk (jeweils 40m2). Die Deluxe Lagoon Access-Zimmer im Parterre bieten eine Terrasse (16 m2) und direkten Zugang zum Lagoon­-Pool. Die Deluxe Sea View Zimmer (40 m2) liegen auf der 5./6. Etage und verfügen über uneingeschränkte Meersicht. Über eine Fläche von 60 m2 sowie einen grosszügigen Wohnzimmerbereich verfügen die Junior Suiten. Diese liegen auf dem 2./3. Stockwerk und bieten Garten­ oder Poolsicht. Ebenfalls bietet das Hotel noch grosszügigere Executive Suiten sowie Presidential Suiten für ganz anspruchsvolle Kunden.