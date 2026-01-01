Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel
Muscat
Beschreibung
Einleitung
8-stöckiges Hauptgebäude und je ein seitlicher 3-stöckiger Trakt mit Zimmern und Suiten, eindrucksvolle Atrium-Hotelhalle mit Rezeption, diverse Geschäfte, 3 Restaurants mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Bar und Lounges, Coiffeur, Bank, Business-Center, 50 m langer Infinitiy Pool, 4 Lagoon Pools und Kinderplanschbecken, Sonnenterrasse, grosser Garten im Palmenhain, 1 km langer Privatstrand, 200 ha grosser Garten, Fitness-Center. Erleben Sie die arabische Gastfreundschaft und Authentizität in diesem Palast aus 1001 Nacht hautnah.
Angebot
Spa by The Ritz-Carlton auf einer Fläche von 3065 m2 und 3. Etagen sowie 17 Behandlungszimmern.
Zimmer
Alle Zimmer verfügen über Balkon oder Terrasse, Bad, Dusche (integriert im Bad ausser in Kategorie Deluxe Pool View, Deluxe Lagoon Access sowie allen Suiten separate Dusche), WC, Haarfön, Klimaanlage, Minibar, Satelliten-TV, Telefon, Radio, WiFi kostenfrei, Tee und Kaffeekocher, grosse Doppel- oder zwei Einzelbetten und einen kleinen Balkon. Die Deluxe Mountain View Zimmer liegen auf der 5./6. Etage und die Deluxe Resort View Zimmer liegen auf dem 2./3.
Stockwerk (jeweils 40m2). Die Deluxe Lagoon Access-Zimmer im Parterre bieten eine Terrasse (16 m2) und direkten Zugang zum Lagoon-Pool. Die Deluxe Sea View Zimmer (40 m2) liegen auf der 5./6. Etage und verfügen über uneingeschränkte Meersicht. Über eine Fläche von 60 m2 sowie einen grosszügigen Wohnzimmerbereich verfügen die Junior Suiten. Diese liegen auf dem 2./3. Stockwerk und bieten Garten oder Poolsicht. Ebenfalls bietet das Hotel noch grosszügigere Executive Suiten sowie Presidential Suiten für ganz anspruchsvolle Kunden.
Gratis-Sport
3 Tennisplätze und 2 Padelplätze, Tischtennis, Fitness-Center mit Sauna und Dampfbad, Jogging Trail.
Sport gegen Gebühr
Segeln, Kajaking, Bootsausflüge, Tauchen, Windsurfen, Schnorcheln (eigenes Wassersportzentrum "Al Marjan").
Kinder
Ideal für Kinder dank flachabfallendem Strand an geschützter Bucht, Ritz Kids Club mit täglichem Programm und Indoor-Spielbereich, Kinderspielplatz mit integriertem Pool sowie verschiedenen Aussen- und Innen-Aktivitäten für die Kleinen.
ab CHF 185.– / pro Person
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