Hilton Muscat Al Bandar
Muscat
Beschreibung
Einleitung
Zimmer und Suiten verteilt auf zwei unabhängige Hotels, grosse Gartenanlage, fünf Pools wobei die beiden Häuser durch den «Lazy River» miteinander verbunden sind. Das gesamte Resort bietet eine grosse Auswahl an Restaurants/Bars, Boutiquen, Amphi-Theater, Spa, Konferenzräume, Kinderclub, Eco-Zentrum (verschiedene Informationen und Aktivitäten rund ums Thema Meeresschildkröten), Schönheitssalon und Coiffeursalon, Weihrauchgarten, Classic Car Museum sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen und Zimmern.
Al Bandar ***** Hier schlägt das Herz der Anlage, die für jede Art von Kunde geeignet ist. 198 Zimmer, eine grosse Piazza. Hier befinden sich auch die meisten Restaurants/Bars.
Al Bandar ***** Hier schlägt das Herz der Anlage, die für jede Art von Kunde geeignet ist. 198 Zimmer, eine grosse Piazza. Hier befinden sich auch die meisten Restaurants/Bars.
Angebot
Grosser «CHI, The Spa» bietet 12 Massagevillen für verschiedenste Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Sauna (im Fitness-Center), Dampfbad und Jacuzzi (in Verbindung mit gebuchter Spa-Behandlung), Aerial Yoga.
Zimmer
Alle Zimmer (mindestens 32 m2) sind dem Meer oder dem Pool zugewandt, mit Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Bad/ WC, separate Dusche, Haarfön, Satelliten-TV, WiFi kostenfrei, Minibar, Safe, Direktwahltelefon, Tee und Kaffeekocher, Bügelbrett und -eisen.
Unterhaltung
3 Pool Bars, Beach Lounge SiO2.
Gratis-Sport
Fitness-Center (inklusive Sauna), Swimmingpools, Minigolf, 4 Tennisplätze, Wassersport (unter anderem Kajakfahren und Schnorchelausrüstung).
Sport gegen Gebühr
Grosses Wassersportzentrum des Anbieters "Watercooled Powered By Uniboats" (Wasserski, Bananenboot etc.), Surfen, eigene Tauchschule.
Kinder
Kids-Club, Kinderpool, verschiedene Wasserrutschen, Babysitting auf Anfrage (gegen Gebühr), Splash Pad und Minigolf.
ab CHF 180.– / pro Person
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