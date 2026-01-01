Zimmer und Suiten verteilt auf zwei unabhängige Hotels, grosse Gartenanlage, fünf Pools wobei die beiden Häuser durch den «Lazy River» miteinander verbunden sind. Das gesamte Resort bietet eine grosse Auswahl an Restaurants/Bars, Boutiquen, Amphi­-Theater, Spa, Konferenzräume, Kinderclub, Eco-Zentrum (verschiedene Informationen und Aktivitäten rund ums Thema Meeresschildkröten), Schönheits­salon und Coiffeursalon, Weihrauchgarten, Classic Car Museum sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen und Zimmern.



Al Bandar ***** Hier schlägt das Herz der Anla­ge, die für jede Art von Kunde geeignet ist. 198 Zimmer, eine grosse Piazza. Hier befinden sich auch die meisten Restaurants/Bars.