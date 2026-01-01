Beschreibung

Einleitung Die wunderschöne Ferienanlage und das erste Öko-Resort liegt direkt am 5 kilometerlangen Strand von Imi Ouaddar – ein kleines Fischerdorf. Ins Zentrum von Taghazout sind es ca. 10 und nach Agadir ca. 25 Fahrminuten. Die Anlage verfügt über ein Hauptrestaurant, zwei à la carte Restaurants und zwei Bars. Des Weiteren bietet das Hotel eine tolle, beheizte Poolanlage, einen Kinderpool, ein Open-Air-Kino, einen Delfin-Aussichtsturm, Spielplatz und einen Kids-Club für 4-11 Jahre, einen Rip Curl Surfshop sowie eine Boutique. WiFi kostenfrei.

Zimmer Die 25 Junior Suiten (62 m2) verfügen über Dusche, Fön, Klimaanlage/Heizung, TV, Kitchenette, Safe, Kaffee/Tee-Kocher und eine Sitzecke sowie einen Balkon/Terrasse mit Pool-/Meerblick. Die 46 Premium Suiten (72 m2) bieten zusätzlich einen separaten Wohnbereich und eine gemütliche Terrasse. Die 24 Prestige Suiten (90 m2) verfügen über ein zweites Schlaf- und Badezimmer. Die 4 Beach Bungalows (90 m2) nähe Strand, bieten ein Schlafzimmer in der oberen Etage und einen separaten Wohnbereich im Parterre. 4 Villen (150 m2) mit 3 Schlaf- und 2 Badezimmer.

Gratis-Sport Grosses Fitnesscenter, Group-Fitness, Beachvolleyball, Fussball, Boccia, Kajak, Tischtennis.