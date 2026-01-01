Paradis Plage Resort
Taghazout Bay
Beschreibung
Einleitung
Die wunderschöne Ferienanlage und das erste Öko-Resort liegt direkt am 5 kilometerlangen Strand von Imi Ouaddar – ein kleines Fischerdorf. Ins Zentrum von Taghazout sind es ca. 10 und nach Agadir ca. 25 Fahrminuten. Die Anlage verfügt über ein Hauptrestaurant, zwei à la carte Restaurants und zwei Bars. Des Weiteren bietet das Hotel eine tolle, beheizte Poolanlage, einen Kinderpool, ein Open-Air-Kino, einen Delfin-Aussichtsturm, Spielplatz und einen Kids-Club für 4-11 Jahre, einen Rip Curl Surfshop sowie eine Boutique. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die 25 Junior Suiten (62 m2) verfügen über Dusche, Fön, Klimaanlage/Heizung, TV, Kitchenette, Safe, Kaffee/Tee-Kocher und eine Sitzecke sowie einen Balkon/Terrasse mit Pool-/Meerblick. Die 46 Premium Suiten (72 m2) bieten zusätzlich einen separaten Wohnbereich und eine gemütliche Terrasse. Die 24 Prestige Suiten (90 m2) verfügen über ein zweites Schlaf- und Badezimmer. Die 4 Beach Bungalows (90 m2) nähe Strand, bieten ein Schlafzimmer in der oberen Etage und einen separaten Wohnbereich im Parterre. 4 Villen (150 m2) mit 3 Schlaf- und 2 Badezimmer.
Gratis-Sport
Grosses Fitnesscenter, Group-Fitness, Beachvolleyball, Fussball, Boccia, Kajak, Tischtennis.
Sport gegen Gebühr
Der 18-Loch Golfplatz «Golfclub Taghazout» liegt lediglich 10 Fahrminuten entfernt.
SURFEN Die hoteleigene Surfschule bietet Surflektionen für jedes Niveau an und gibt Auskunft über die besten Surfspots in der Region. Verleih von SUPs und Bodyboards.
YOGA 2 Yogapavillons liegen direkt am Meer. Es werden 3x täglich diverse Kurse von Anfänger bis Fortgeschrittene angeboten.
SPA Das 300 m2 grosse Eco Spa bietet zwei Hammams sowie diverse Massagen und Körperbehandlungen an.
Das Hotel bietet verschiedene Surf-, Yoga- und Spa-Pakete an. Details siehe in der Preisliste.
SURFEN Die hoteleigene Surfschule bietet Surflektionen für jedes Niveau an und gibt Auskunft über die besten Surfspots in der Region. Verleih von SUPs und Bodyboards.
YOGA 2 Yogapavillons liegen direkt am Meer. Es werden 3x täglich diverse Kurse von Anfänger bis Fortgeschrittene angeboten.
SPA Das 300 m2 grosse Eco Spa bietet zwei Hammams sowie diverse Massagen und Körperbehandlungen an.
Das Hotel bietet verschiedene Surf-, Yoga- und Spa-Pakete an. Details siehe in der Preisliste.
ab CHF 88.– / pro Person
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