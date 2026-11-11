Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Ourika-Tal und Ouirgane und Asni, Marokko

Ourika-Tal Reisen

Wunderschöne Landschaft und alte Städte

Ourika-Tal Reisen bringen Sie direkt in die alte Berberstadt Ouirgane mit zahlreichen Highlights und Attraktionen. Das Dorf befindet sich in einer herrlichen Landschaftsumgebung. Aufgrund der Lage ist es in den meisten Fällen wesentlich kühler als in Marrakesch. Häuser aus Lehm und unzählige Wasserfälle prägen diese Region. Das Ourika-Tal ist zumeist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen oder Trekkings. In der unmittelbaren Umgebung gibt es zudem zahlreiche Museen, die sich der Handwerkskunst verschrieben haben. Erkunden und erleben auch Sie diese einzigartige Region. Unsere Spezialisten werden Ihnen sehr gerne ein unverbindliches Angebot unterbreiten.

Unsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Kasbah Tamadot in Asni: Deluxe
Kasbah Tamadot in Asni: activities:
Kasbah TamadotHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Asni
Olinto Atlas Mountain Retreat & Spa in Ouirgane: pool:
Olinto Atlas Mountain Retreat & Spa in Ouirgane: exterior:
Olinto Atlas Mountain Retreat & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 577.– / pro Person
Ouirgane
Kasbah Bab Ourika: exterior:
Kasbah Bab Ourika: facilities:
Kasbah Bab OurikaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Ourika
Domaine de La Roseraie Resort & Spa in Ouirgane: facilities:
Domaine de La Roseraie Resort & Spa in Ouirgane: activities:
Domaine de La Roseraie Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 206.– / pro Person
Ouirgane
Umgeben von 32 Hektar paradiesischem Garten mit unzähligen Rosen, Zitrusbäumen, alten Olivenbäumen - eine...
Issouganes N Toubkal in Asni: exterior:
Issouganes N Toubkal in Asni: exterior:
Issouganes N ToubkalHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 64.– / pro Person
Asni
Chez Momo II in Ouirgane: pool:
Chez Momo II in Ouirgane: f&b:
Chez Momo IIHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 70.– / pro Person
Ouirgane
Kasbah La Dame Bija in Ouirgane: exterior:
Kasbah La Dame Bija in Ouirgane: facilities:
Kasbah La Dame BijaHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ouirgane
Die erst vor kurzem neu eröffnete Unterkunft liegt perfekt in die Natur eingebettet, in einem ruhigen Tal des Hohen...
Amlougui House in Ourika: MAR RT5GWB
Amlougui House in Ourika: MAR RT5GWB
Amlougui House
ab CHF 66.– / pro Person
Ourika

Golfreisen

Das Handicap mit unseren Marokko Golfreisen verbessern

Marokko

Königsstädte

Erleben Sie die eindrucksvollen Königsstädte und die Kultur Marokkos

Fez, Marokko

Marokko Honeymoon

Hier finden Sie alle Informationen für romantische Flitterwochen

Flitterwochen, Marokko

Mietwagen

Das Morgenland auf eigene Faust mit dem Mietwagen erkunden

Strasse, Marokko

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und Tricks für gelungene und unvergessliche Marokko Reisen

Medina, Marokko

Urlaub in Marokko

Ausgewählte Reiseziele für Ihre schönsten Ferien in Marokko

Orientalischer Teppichladen, Marokko

Yoga und Surfen

Entspannung und Action in Ihren Marokko Ferien kombinieren

Atlantik, Marokko

Wüstenerlebnisse

Die Schönheit der marokkanischen Wüste bei einer Safari entdecken

Sahara, Marokko

Kataloge

Online blättern oder bestellen

catalog cover
Online blättern
catalog cover
Online blättern
catalog cover
Online blättern

Das könnte Sie auch interessieren