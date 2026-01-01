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Ouarzazate, Skoura und Dades-Tal, Marokko

Ouarzazate, Skoura & Dadès-Tal Reisen vom Spezialisten

Hotels in Ouarzazate vor grandioser Atlas-Kulisse

Ouarzazate, Skoura und das Dadès-Tal gehören zu den schönsten Etappenzielen einer Marokko Rundreise. Die historischen Lehmgebäude der Altstadt von Ouarzazate fügen sich wunderbar in die Landschaft des sandfarbenen Atlasgebirges und den grünen Dattelpalmgärten ein. Sie diente bereits als Filmkulisse, zum Beispiel für «Lawrence von Arabien». Im Tal von Dadès liegt ausserdem die Kleinstadt Skoura, in der die Besucher die Lebensart der Berber erleben können. An diesen Orten gibt es vielfältige Sehenswürdigkeiten von Palästen bis hin zu tiefen Schluchten. Sprechen Sie unsere Marokko Spezialisten für Hinweise zu Unterkünften und Aktivitäten gerne an.

Le Temple des ArtsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ouarzazate
Das Hotel liegt am Rande von Ouarzazate, ca. 5 Gehminuten vom Zentrum entfernt und ist die Verwirklichung des Traums...
Dar AhlamHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1095.– / pro Person
Skoura
Mitten im üppigen Palmenhain von Skoura liegt Dar Ahlam, eine traditionelle Kasbah im marokkanischen Design mit...
OZ PalaceHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 216.– / pro Person
Ouarzazate
Das Hotel liegt inmitten der Palmeraie von Ouarzazate, ca. 3km vom Zentrum entfernt. Es verfügt über einen lauschigen...
Kasbah TamsnaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ouarzazate
Ksar El Kabbaba Kasbah & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 120.– / pro Person
Skoura
Im Herzen des Palmenhains von Skoura liegt die traditionelle Kasbah umgeben von einem wunderschönen Garten mit...
Les Jardins de SkouraHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 152.– / pro Person
Skoura
Mit viel Liebe zum Detail wurde die alte Ruine in ein ansprechendes Landhaus umgebaut. Umgeben von einem üppigen...
L'Ma LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 94.– / pro Person
Skoura
Die Eigentümer Vanessa und Xavier haben hier ihren Lebenstraum verwirklicht. Der mit viel Liebe eigens gestaltete...
Dar ChamaaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 70.– / pro Person
Ouarzazate
Das Dar Chamaa liegt idyllisch im Palmenhain von Ouarzazate, leicht ausserhalb des Zentrums, und überzeugt mit seiner...
Chez TaloutHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 86.– / pro Person
Skoura
Chez Talout liegt in einem kleinen Dörfchen, oberhalb des Palmenhains von Skoura. Die hervorragende traditionelle,...
Le Petit RiadHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 59.– / pro Person
Ouarzazate
Dar Faracha
Preis auf Anfrage
Skoura

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