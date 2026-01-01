Ouarzazate, Skoura & Dadès-Tal Reisen vom Spezialisten
Hotels in Ouarzazate vor grandioser Atlas-Kulisse
Le Temple des Arts
Preis auf Anfrage
Ouarzazate
Das Hotel liegt am Rande von Ouarzazate, ca. 5 Gehminuten vom Zentrum entfernt und ist die Verwirklichung des Traums...
Dar Ahlam
ab CHF 1095.– / pro Person
Skoura
Mitten im üppigen Palmenhain von Skoura liegt Dar Ahlam, eine traditionelle Kasbah im marokkanischen Design mit...
OZ Palace
ab CHF 216.– / pro Person
Ouarzazate
Das Hotel liegt inmitten der Palmeraie von Ouarzazate, ca. 3km vom Zentrum entfernt. Es verfügt über einen lauschigen...
Ksar El Kabbaba Kasbah & Spa
ab CHF 120.– / pro Person
Skoura
Im Herzen des Palmenhains von Skoura liegt die traditionelle Kasbah umgeben von einem wunderschönen Garten mit...
Les Jardins de Skoura
ab CHF 152.– / pro Person
Skoura
Mit viel Liebe zum Detail wurde die alte Ruine in ein ansprechendes Landhaus umgebaut. Umgeben von einem üppigen...
L'Ma Lodge
ab CHF 94.– / pro Person
Skoura
Die Eigentümer Vanessa und Xavier haben hier ihren Lebenstraum verwirklicht. Der mit viel Liebe eigens gestaltete...
Dar Chamaa
ab CHF 70.– / pro Person
Ouarzazate
Das Dar Chamaa liegt idyllisch im Palmenhain von Ouarzazate, leicht ausserhalb des Zentrums, und überzeugt mit seiner...
Chez Talout
ab CHF 86.– / pro Person
Skoura
Chez Talout liegt in einem kleinen Dörfchen, oberhalb des Palmenhains von Skoura. Die hervorragende traditionelle,...
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