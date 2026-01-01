Beschreibung

Einleitung Das Hotel liegt direkt am Strand von Agadir und ca. 20 Gehminuten vom Stadtzentrum mit diversen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt. Eine stilvolle Verbindung aus französischer Eleganz und marokkanischer Raffinesse sowie das Spiel mit Licht, Wasser und klaren Linien prägen das angenehme, entspannte Ambiente. Es verfügt über ein Hauptrestaurant mit internationalem Buffet, zwei à la carte Restaurants mit französisch-marokkanischer Küche und Fisch-Spezialitäten, eine trendige Bar sowie einen grosszügigen Poolbereich (teilweise beheizbar). Die direkte Strandlage und die weitläufige Anlage bieten beste Voraussetzungen für erholsame Ferien am Meer.

Angebot Das Spa verbindet französische Thalassotherapie mit marokkanischen Ritualen und bietet Sauna, Dampfbad, Jacuzzi, Meerwasserpool sowie eine umfassende Auswahl an hochwertigen und regenerierenden Anwendungen.

Zimmer Die Zimmer verfügen über Dusche oder Badewanne, TV, Minibar, Kaffeemaschine, Wasserkocher, eine Sitzecke sowie Balkon oder Terrasse. Im Parterre gelegen, mit Gartensicht, befinden sich die Luxury und Junior Suiten (geräumiger und mit Terrasse), die Prestige Suiten Garden View (mit zusätzlichem Wohnbereich) sowie die Prestige Villa befindet sich direkt am Strand und verfügt über zwei Schlaf- und Badezimmer sowie einen beheizbaren Pool.



In den oberen Etagen befinden sich die Prestige mit eingeschränkter Meersicht und die Prestige Suiten Ocean View mit Pool- und Meerblick.