Sofitel Agadir Royal Bay Resort
Agadir
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt direkt am Strand von Agadir und ist lediglich 20 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Es bietet eine grosse Poollandschaft mit mehreren Brücken darüber. Rundherum laden Hängematten, Sonnenliegen und Tagesbetten zum Entspannen ein. Des Weiteren verfügt das Hotel über eine gemütliche Lobby, 4 Restaurants mit marokkanischer, mediterraner und orientalischer Küche, 4 Bars, einen Nachtclub und eine Boutique. WiFi kostenfrei.
Angebot
Spa mit Massageräumen, einem Angebot an verschiedenen Gesichts- und Körperbehandlungen sowie ein traditionelles Hammam.
Zimmer
Die Zimmer bieten eine Dusche oder Badewanne, Fön, Klimaanlage, TV, Minibar, Safe und eine Sitzecke. Die Superior (32 m2), die Deluxe King Pool View (32 m2) mit Blick auf den Pool und die Deluxe King Ocean View (32 m2) mit Sicht auf das Meer und verfügen zusätzlich über eine Nespresso Maschine. Die Deluxe King Terrace Pool View (32 m2) bieten eine Terrasse mit Sicht auf den Pool und die Deluxe King Balcony Ocean View (32 m2) bieten einen Balkon mit Sicht auf das Meer sowie eine Nespresso Maschine.
Die Suiten Prestige Private Terrace (90 m2) sind einiges grösser und bieten eine grosszügige Terrasse mit Sicht auf den Pool/das Meer. Des Weiteren bietet das Hotel Villen mit zwei- oder drei Schlafzimmer mit privatem Pool - ideal für Familien.
Gratis-Sport
Fitnesscenter.
Sport gegen Gebühr
Jet-Ski, Kajak, Windsurfen, Golfplätze in der Nähe.
Kinder
Kids-Club für 4 - 12 Jahre mit tollem Spielplatz.
ab CHF 147.– / pro Person
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