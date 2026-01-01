Die Zimmer bieten eine Dusche oder Badewanne, Fön, Klimaanlage, TV, Minibar, Safe und eine Sitzecke. Die Superior (32 m2), die Deluxe King Pool View (32 m2) mit Blick auf den Pool und die Deluxe King Ocean View (32 m2) mit Sicht auf das Meer und verfügen zusätzlich über eine Nespresso Maschine. Die Deluxe King Terrace Pool View (32 m2) bieten eine Terrasse mit Sicht auf den Pool und die Deluxe King Balcony Ocean View (32 m2) bieten einen Balkon mit Sicht auf das Meer sowie eine Nespresso Maschine.

Die Suiten Prestige Private Terrace (90 m2) sind einiges grösser und bieten eine grosszügige Terrasse mit Sicht auf den Pool/das Meer. Des Weiteren bietet das Hotel Villen mit zwei- oder drei Schlafzimmer mit privatem Pool - ideal für Familien.