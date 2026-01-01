Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village
Taghazout Bay
Beschreibung
Einleitung
Die Bungalow-Anlage liegt, über 5 Hektaren verteilt, in der Bucht von Taghazout und lediglich 1 km vom Zentrum entfernt. Sie bietet ein Hauptrestaurant, ein italienisches à la carte Restaurant, eine Snackbar, wo man tagsüber leichte, mediterrane Gerichte erhält, einen grosszügigen Poolbereich mit Sonnenterrasse, ein 24-Stunden Fitnesscenter, Beachvolleyball, eine Sauna und ein Spa. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die 21 Bungalow Garden View & Terrace (42 m2) liegen in der vordersten Reihe und sind sehr modern und mit frischen Farben eingerichtet. Sie verfügen über Dusche, Fön, TV, Klimaanlage/Heizung, Minikühlschrank, Safe und eine gemütliche Terrasse mit Hängematte. Die 24 Bungalow Suite 1 Bedroom - Terrace & Garden View (72 m2) liegen inmitten der Gartenanlage und bieten eine grössere Terrasse mit zusätzlich Sonnenliegen.
Des Weiteren bietet das Hotel 16 nicht renovierte House Rooms (23 m2) in mehrstöckigen Gebäuden im vorderen Teil der Anlage und 30 Bungalows Duplex 2-Bedroom - Terrace & Garden View (81 m2) im hinteren Teil der Anlage. Diese bieten auf 2 Etagen zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer.
Sport gegen Gebühr
Taghazout ist ein absolutes Surf-Mekka (Surfen und Windsurfen) und die Surf Academy mit eigenem Surf-Shop bietet alles was das Surfer-Herz begehrt.
Des Weiteren bietet das Hotel aber auch Yoga, Fischen, Wasserski und Golfpakete (18-Loch Golfplatz in Taghazout oder in Agadir) an.
Des Weiteren bietet das Hotel aber auch Yoga, Fischen, Wasserski und Golfpakete (18-Loch Golfplatz in Taghazout oder in Agadir) an.
ab CHF 101.– / pro Person
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