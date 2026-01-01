Beschreibung

Einleitung Die Unterkunft liegt direkt vor dem Nationalpark «Souss Massa Drâa» (wichtigstes Vogel-Einzugsgebiet Marokkos) und 10 Fahrminuten vom Strand und Zentrum von Agadir entfernt. Sie besteht aus mehreren kleinen Gebäuden im üppigen Garten, einem grossen Pool, einer gemütlichen Terrasse sowie einer Bar. Des Weiteren bietet sie einen marokkanischen Salon, welcher auch als Essbereich dient. Abends werden hier französische und marokkanische Spezialitäten serviert. Massageraum.

Zimmer Die Standard sind in warmen Farben eingerichtet und bieten Dusche oder Badewanne, TV, Minibar und eine Sitzecke. Die Deluxe bieten zusätzlich einen separaten Wohnbereich. Die ganze Villa eignet sich ideal für Freunde und grössere Familien bis zu 18 Personen.