Fairmont Taghazout Bay
Taghazout Bay
Beschreibung
Einleitung
Die moderne Hotelanlage liegt auf 18 Hektaren verteilt, direkt an der grossen Bucht von Taghazout. Ins Zentrum von Taghazout sind es ca. 10 und nach Agadir ca. 30 Fahrminuten. Ausserhalb des Hotels befindet sich das kleine Dorf Tamraght, wo man ein paar kleine, gemütliche Surfercafes im Zentrum findet.
Die moderne Hotelanlage liegt auf 18 Hektaren verteilt, direkt an der grossen Bucht von Taghazout. Ins Zentrum von Taghazout sind es ca. 10 und nach Agadir ca. 30 Fahrminuten. Ausserhalb des Hotels befindet sich das kleine Dorf Tamraght, wo man ein paar kleine, gemütliche Surfercafes im Zentrum findet.
Das Hotel verfügt über ein Hauptrestaurant mit Terrasse, wo ein hervorragendes Buffet angeboten wird.
Im exklusiven "Morimoto" Restaurant wird japanische Küche und im einladenden "Beef and Reef" mediterrane Gerichte serviert. Abends verwöhnen die Jazz-Bar und die gemütliche Lounge mit Cocktails. Des Weiteren bietet das Hotel zwei schön angelegte Poolanlagen, eine davon nur für Erwachsene und inkl. Jacuzzi und Pool-Bar, der andere Pool inkl. Kinderbecken für Familien. Am Strand gibt es einen separaten Hotelbereich mit Sonnenliegen. Boutiquen. WiFi kostenfrei.
Angebot
Lassen Sie sich im 1800m2 Spa verwöhnen: Massagen und Körperbehandlungen, verschiedene Hammams, einen Jacuzzi, einen Magnesium-Pool, Yoga und Meditation sowie einen Fitnessraum.
Zimmer
Die in hellen Farben gestalteten Unterkünfte verfügen alle über Dusche und Badewanne, Fön, Klimaanlage/Heizung, TV, Minibar, Safe, Sitzecke und eine grosszüge Terrasse/Balkon. Unterteilt werden sie in folgende Kategorien, jeweils mit einem Kingsize oder zwei Queensize Betten: Fairmont (50 m2) / Fairmont 1 Bedroom Suiten (100 m2) Gartensicht, Fairmont Deluxe (50m2) teilweise Meerblick, Fairmont Deluxe Ocean View (50m2) / Fairmont Deluxe Ocean View 1 Bedroom Suiten Meerblick und Deluxe Ocean View 2 Bedroom Suiten (200m2) zwei Schlaf- und Badezimmer, Meerblick. Des Weiteren gibt es wunderschön angelegte Pool Villen (202m2 - 579 m2) mit 2 - 5 Schlafzimmern.
Sport gegen Gebühr
Die hoteleigene Surfschule bietet Surfen für jedes Niveau an und der 18-Loch Golfplatz «Golfclub Taghazout» liegt lediglich 5 Fahrminuten entfernt.
Kinder
Kids-Club für 4 bis 12 Jahre mit Spielplatz.
ab CHF 198.– / pro Person
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