Rabat Reisen
Marokkos Hauptstadt am Atlantik – Königssitz, Welterbe und kurze Wege
Was Sie in Rabat erwartet
Die Stadt liegt an der Mündung des Bou Regreg; auf der gegenüberliegenden Flussseite beginnt die Schwesterstadt Salé. Zu den bekanntesten Orten zählen die Kasbah des Oudayas mit ihren blau-weiss gestrichenen Gassen, das unvollendete Minarett Tour Hassan mit dem Mausoleum Mohammed V. sowie die Ruinenstätte Chellah am Stadtrand. Die historischen Viertel und die moderne Hauptstadtanlage gehören gemeinsam zum UNESCO-Welterbe.
Das Stadtbild ist zweigeteilt: enge Gassen und Handwerksstände in der Medina, breite Boulevards, Parkanlagen und Verwaltungsbauten in den neueren Quartieren. Entlang der Flussmündung und auf der Uferpromenade lässt sich der Wechsel zwischen beidem gut zu Fuss erleben.
Als Regierungssitz ist Rabat stärker von Verwaltung, Botschaften und Universitäten geprägt als vom Tourismus. Das merken Sie im Alltag: Die Süks sind überschaubar, der Verkaufsdruck fällt geringer aus als in den grossen Touristenstädten, und viele Wege lassen sich zu Fuss zurücklegen. Wer Marokko zum ersten Mal besucht und einen ruhigen Einstieg sucht, findet ihn hier eher als in Marrakesch oder Fes.
Reisezeit, Eignung und Kombination
Frühling und Herbst gelten als angenehmste Zeit: mild, meist trocken und gut zum Laufen geeignet. Im Sommer dämpft der Atlantik die Hitze spürbar, Rabat bleibt kühler als das Landesinnere und der Süden. Die Wintermonate sind mild, aber die niederschlagsreichste Zeit – Regentage und Wind gehören dann dazu. Während des Ramadan ändern sich Tagesrhythmus und Öffnungszeiten vieler Lokale.
Rabat passt zu Reisenden mit Interesse an Stadt, Geschichte und Alltagskultur, zu Familien, die kurze Wege schätzen, und als ruhiger Auftakt oder Abschluss einer Rundreise. Weniger geeignet ist die Stadt für reine Badeferien: Der Atlantik ist rauer und kühler als das Mittelmeer, die Strände im Süden bei Temara und El Harhoura eignen sich eher für Ausflüge und Spaziergänge als für lange Badetage. Wüstenlandschaften finden Sie hier ebenfalls nicht, dafür reisen Sie weiter in den Süden oder Osten.
Rabat liegt an der Atlantikachse zwischen Tanger und Casablanca und ist gut an das marokkanische Bahnnetz angebunden. Entsprechend unkompliziert lässt sich die Stadt mit Casablanca, den Königsstädten Fes und Meknès oder einem Abstecher nach Chefchaouen verbinden. Rabat verfügt über einen eigenen Flughafen, der grosse internationale Flughafen des Landes liegt bei Casablanca. Für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten genügt ein kurzer Aufenthalt; als Ausgangspunkt für die Umgebung dürfen es ein paar Tage mehr sein.
Gesprochen wird Arabisch, im Alltag und im Tourismus ist Französisch weit verbreitet. Zurückhaltende Kleidung wird ausserhalb der Hotels geschätzt. Kulinarisch prägen Tajine, Couscous, Fisch von der Atlantikküste und Minztee den Aufenthalt. Unsere Hotelauswahl für Rabat finden Sie weiter unten – welche Unterkunft zu Ihrem Programm passt, klären wir gerne persönlich mit Ihnen.
Rabat: Marokkos ruhige Hauptstadt
Rabat wird von Reisenden oft übersprungen – zu Unrecht. Seit 2012 zählt die Stadt zum UNESCO-Welterbe und bietet in kompakter Form, wofür man in Marrakesch Gedränge in Kauf nimmt.
Kasbah des Oudayas
Über der Mündung des Bou Regreg liegt die Festung aus dem 12. Jahrhundert. Hinter dem monumentalen Tor führen blau-weiss gestrichene Gassen zu einem andalusischen Garten und einer Terrasse mit Blick über den Atlantik.
Hassan-Turm und Chellah
Der unvollendete Hassan-Turm sollte im 12. Jahrhundert das grösste Minarett der Welt werden; heute stehen davor die Säulenstümpfe der nie fertiggestellten Moschee. Am Stadtrand liegt Chellah, eine römische Ruinenstadt, die später zur Nekropole wurde – Störche nisten auf den Mauern.
Moderne und Medina
Das Museum Mohammed VI zeigt zeitgenössische marokkanische Kunst, das neue Grand Théâtre stammt von Zaha Hadid. Die Medina ist klein, übersichtlich und deutlich entspannter als jene der grossen Touristenstädte – Händler drängen hier kaum.
Rabat als Etappe einer Marokko-Reise
Die Hauptstadt liegt verkehrsgünstig zwischen Küste und Landesinnerem.
Verbindungen
Der Schnellzug Al Boraq erreicht Casablanca in unter einer Stunde und Tanger in gut eineinhalb; Fès und Meknès liegen zwei bis drei Zugstunden entfernt. Rabat eignet sich damit gut als erster oder letzter Halt einer Rundreise durch die Königsstädte.
Salé auf der anderen Flussseite
Gegenüber liegt die Schwesterstadt Salé, einst Basis von Korsaren, heute mit eigener Medina und der Medersa Abou El Hassan. Eine kurze Bootsfahrt über den Bou Regreg genügt.
Häufige Fragen zu Rabat
Ja. Die Hauptstadt zählt seit 2012 zum UNESCO-Welterbe und bietet mit der Kasbah des Oudayas, dem Hassan-Turm und der Nekropole Chellah viel auf kleinem Raum – deutlich entspannter als Marrakesch oder Fès.
Frühling von März bis Mai und Herbst von September bis November bei 20 bis 26 Grad. Dank Atlantiklage bleibt der Sommer kühler als im Landesinneren, der Winter ist mild und regnerischer.
Der Schnellzug Al Boraq erreicht Casablanca in unter einer Stunde und Tanger in gut eineinhalb. Fès und Meknès liegen zwei bis drei Zugstunden entfernt – Rabat eignet sich gut als Auftakt oder Abschluss einer Königsstädte-Rundreise.
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